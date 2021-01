Offener Brief an Regierung Horber Fitnessstudios leiden im Corona-Lockdown

Aktuell steht vergleichsweise sehr wenig an. Den ersten Lockdown in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres überbrückte man mit Renovierungsarbeiten. Und heute? Alles dicht. Seit der Schließung im November 2020 werden Mitgliedern des Häsler-Vital-Center keine Beiträge mehr abgebucht. Dementsprechend gebe es auch keinerlei Angebote, so Reiner Häsler.

Auch bei "Mrs. Sporty" wurde der Betrieb heruntergefahren. "Unsere Mitglieder sollen trotzdem nicht auf ihr Training verzichten müssen. Bei uns trainieren sie aktuell mit der Mrs.Sporty App und Online-Trainingsplattform zuhause weiter und werden von ihren Trainerinnen per Skype, Zoom und Telefon betreut. Geplante Events, wie Ernährungsabende, finden als Webinare statt", erklärt Geschäftsführerin Michelle Balaz.

Mitglieder zeigen sich solidarisch

Bei beiden Fitnessstudios gehe es den Mitgliedern weniger darum, Muskeln aufzubauen, sie würden das Training nutzen, um ihre Gesundheit zu fördern, sich fit zu halten und um beispielsweise Problemen mit dem Rücken, Gelenken, Blutdruck oder Körpergewicht entgegenzuwirken.

Videos von Übungen, die von Trainern ins Internet hochgeladen werden, hält Häsler für überflüssig. Es gebe andere Plattformen, bei denen man sich bei Bedarf bedienen könne. Daher verzichtet das Häsler-Vital-Team darauf. Keine Abbuchung von Beiträgen, keine Angebote. Somit aber auch keine Einnahmen. Einzige Ausnahme: Es gibt laut Häsler zwischen 40 und 50 Mitglieder, die trotzdem zur Unterstützung ihre Beiträge weiter bezahlen, als Zeichen der Solidarität. Bei anderen würden finanzielle Unsicherheiten herrschen, Kunden seien dadurch auch verloren gegangen.

Auch bei "Mrs. Sporty" spiegelt sich der zweite Lockdown in den Mitgliederzahlen wieder: "Leider mussten uns ein paar Mitglieder aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit verlassen. Das tut uns natürlich unglaublich leid. Da sie gerne weiterhin an ihren sportlichen und gesundheitlichen Zielen arbeiten möchten", so Balaz. Das Team von "Mrs. Sporty" verspüre viel Loyalität und Solidarität der Mitglieder. "Alle zeigen Verständnis für unsere aktuelle Situation und gemeinsam erarbeiten wir Lösungen, die für uns alle zufriedenstellend sind", fügt Balaz an.

Regierung "zu träge in der Umsetzung"

Die laufenden Kosten legen derweil keine Pause ein. Darunter Gehälter für Mitarbeiter, Lizenzen, Leasing, Gebäudebelastungen und Versicherungen. Das bereitet Inhaber Reiner Häsler Sorgen. Denn die versprochenen Hilfen des Staates lassen auf sich warten. Der Betrieb habe für die Monate November und Dezember Abschlagszahlungen erhalten. Von denen für den Monat Januar sei noch nichts zu sehen gewesen sein. Die außerordentlichen Wirtschaftshilfen – Zuschüsse in Höhe von bis zu 75 Prozent des Vergleichsumsatzes im Jahr 2019 – sind noch nicht vollständig angekommen. Von den versprochenen Geldern seien bisher 30 bis 40 Prozent angekommen, schätzt Häsler. Der Rest stünde noch aus. "Das werden wir schon kriegen. Wir kommen schon über die Runden", ist er zuversichtlich.

Grundsätzlich kämen die Hilfen nicht früh genug. Die Regierung habe verspätet reagiert und sei "zu träge in der Umsetzung". Nun wurde auch noch der Lockdown verlängert. Es gebe andere Betriebe, die dadurch Probleme hätten, die man langsam aushungern lasse, gibt er zu bedenken. "Trotzdem können wir uns glücklich schätzen", sagt er zu den finanziellen Unterstützungen von Seiten der Regierung. In einigen anderen Staaten gebe es diese nicht in dieser Form.

Neue Geschäftsführerin will Vorbild sein

Und wenn sich die Situation mal entspannt? Dann heißt es: Neustart. Dieser wird laut Häsler kein Selbstläufer und schwierig sein. Man müsse damit rechnen, dass dann beispielsweise Kurse nur mit reduzierter Anzahl an Teilnehmern stattfinden können. Wenn man diese dann doppelt anbieten müsste, gebe es zweifachen Aufwand für einmalige Einnahmen. Rosig sieht es nicht gerade aus.

Auf Herausforderungen muss sich auch Michelle Balaz gefasst machen, die seit 1. Dezember 2020 die neue Geschäftsführerin von "Mrs. Sporty" in Horb ist und Nicole Pessel ablöste. Balaz ist seit der Eröffnung im November 2017 ein Teil des Teams. "Das Konzept von Mrs.Sporty überzeugt mich noch heute wie damals", so die 23-Jährige. "In meinem Alltag helfe ich allen Frauen dabei, ihr Leben wieder lebenswerter zu machen. An der Entwicklung teilhaben zu dürfen und die Dankbarkeit, die einem die Frauen entgegenbringen, zu spüren, ist definitiv das Schönste an meiner Arbeit."

In ihrer neuen Position trage sie nun auch Verantwortung dem Team gegenüber. "Dieser Bereich bereitet mir ebenso viel Spaß wie die Arbeit mit meinen Mitgliedern. Ich sehe, wie sie mit ihren Aufgaben und ihrem Wissen wachsen. Sie wissen, dass sie sich mit jedem Anliegen an mich wenden können und ich ihnen gerne tatkräftig zur Seite stehe. Dies nehmen Sie auch gerne in Anspruch", äußert sich Balaz zur Zusammenarbeit.

Ihr Ziel sei es, eine Vorbildperson zu sein. Nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für Mitglieder. Gerade die junge Generation der Mitglieder frage oft nach Rat für Lebensentscheidungen, so Balaz. Hierbei freue sie sich darüber, ihnen Mut zusprechen zu können.

Info: Offener Brief an Bundes- und Landesministerien

Der Arbeitgeberverbandes deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen (DSSV) hat einem offenen Brief über Branchensituation informiert und die Politik alarmiert. Der DSSV habe im November vergangenen Jahres mittels einer Forderung nach einem branchenspezifischen Nothilfeprogramm darauf aufmerksam gemacht, dass sie mit einem Milliardenschweren Branchen-Verlust rechnen. "Die Lage hat sich seitdem zugespitzt und ist mittlerweile als äußerst prekär zu bewerten. Aufgrund der erneuten Schließung der Fitness- und Gesundheitsanlagen im vergangenen November sind unsere Betriebe insgesamt nun mehr als fünf Monate ohne echten Umsatz", heißt es im Brief. Die für die Branche umsatzstärksten Monate fallen aus – im Januar und Februar werden laut DSSV in der Regel die meisten Neuverträge abgeschlossen.

Gelder der November- und Dezemberhilfe seien bisher gar nicht oder aber nur in geringen Maßen, als Abschlagszahlung, an die Unternehmen geflossen. "Zudem ist es enttäuschend, welchen Komplexitätsgrad die November- und Dezemberhilfen als auch die Überbrückungshilfe II aufgrund der ständigen Erweiterungen und Änderungen erreicht haben." Diese Faktoren hätten immense Auswirkungen, denn die Liquidität der meisten Betriebe sei nun aufgebraucht. "In der momentanen Situation zählt jeder Tag." Der DSSV fordert demnach die zuständigen Bundes- und Landesministerien auf, "die zugesagten Hilfsgelder umgehend auszuzahlen und den wirtschaftlichen Ruin unserer Betriebe zu stoppen!"

1346 Betreiber haben an einer bundesweiten Umfrage des DSSV zu den aktuellen Hilfsprogrammen teilgenommen. Komplett erhaltene Auszahlungen erhielten demnach 3,68 Prozent (November) und 1,06 Prozent (Dezember) der Betriebe. Etwa 32 Prozent buchen im Januar Beiträge ab, 52 Prozent verzichten darauf, bei 15 Prozent sind die Beiträge anteilig. Der Umsatzrückgang liegt laut der Umfrage bei knapp 39 Prozent, der Mitgliederrückgang bei 24,75 Prozent.