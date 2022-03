Offener Brief an Kretschmann

1 Protest regt sich gegen das beabsichtigte Absprunggelände auf dem Gebiet des Waldhofs. Foto: Mollenkopf

Verärgert über die Art und Weise, wie die Landesregierung das geplante KSK-Absprunggelände auf dem Waldhof kommuniziert, ist der Täbinger Michael Göhring. Er hat einen offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann geschickt und macht auf einen weiteren negativen Aspekt aufmerksam.















Rosenfeld-Täbingen - Michael Göhring, Mitglied im Ortschaftsrat Täbingen, spart nicht mit Kritik am grünen Ministerpräsidenten: "Mit der Nachricht, dass Sie bei uns auf dem kleinen Heuberg ein Absetzgelände für die Bundeswehr bauen wollen, und in einem Nebensatz auch gleich erwähnen, dass die Entscheidung für den Bau auf dem Waldhof in Geislingen ja eigentlich schon gefallen ist, haben Sie es geschafft, schon alleine durch die Art und Weise Ihrer Kommunikation die Menschen, die hier leben, teilweise sehr zu verärgern."

Warnung vor Abhängigkeit

Man sei sich sehr wohl bewusst, dass mehr in die Bundeswehr investiert werden müsse und die Präsenz des Militärs wieder zunehmen werde, so Göhring. Er macht auf der anderen Seite darauf aufmerksam, dass mit der Ukraine die "Kornkammer Europas" von Russland angegriffen worden sei und Deutschland in starkem Maße abhängig sei vom Import von Agrarprodukten. Man dürfe nicht den selben Fehler zweimal machen, nämlich sich von Importen abhängig zu machen wie von Masken und Schnelltests aus China, mahnt Göhring.

"Es geht um die Zukunft einer ganzen Region"

"Hier geht es nicht nur die 40 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, die verloren gehen, hier geht es um weitaus mehr, um die Zukunft einer ganzen Region mit vielen landwirtschaftliche Betrieben, auch mit Tierhaltung, die in den Ein- und Ausflugschneisen des geplanten Absetzgeländes liegen", schreibt er weiter. Schließlich habe die junge Generation der Betriebsinhaber oft innovative Konzepte mit biologischer und nachhaltiger Tierhaltung umgesetzt. Gerade Nachhaltigkeit und Regionalität seien Trends auch im Zollernalbkreis, und diese Produkte seien in Hofläden oder Verkaufsautomaten in der Region zu haben. Nach Göhrings Ansicht werden diese neu ausgerichteten landwirtschaftlichen Betriebe auch im Hinblick auf die ambitionierten Klimaziele gebraucht.

Landwirtschaft gefährdet

Durch das Absetzgelände auf dem Waldhof wird seiner Meinung nach all dies massiv gefährdet. "So leicht darf es sich eine Landesregierung nicht machen", kritisiert Göhring: "Ich sehe es als Aufgabe der Politik an, sich gründlich mit solchen Themen und deren Auswirkungen auseinanderzusetzen. Ihre Vorgehensweise in dieser Angelegenheit lässt aber leider den Eindruck erwecken, dass Sie sich in letzter Zeit wohl zu sehr mit dem ›Länd‹ beschäftigt haben."

Der Täbinger verweist auf Liegenschaften der Bundeswehr, die im Zuge der Bundeswehrreform stillgelegt worden sind, und Hochflächen, auf denen keine Landwirtschaft möglich ist: "Da ist es der Bevölkerung nur sehr schwer vermittelbar, warum man gerade jetzt Ackerland preisgibt und die regionale Landwirtschaft gefährdet. Dass es bei uns zu Engpässen bei Agrarprodukten kommen wird, ist, wie man so schön sagt, ›mit Ansage‹."