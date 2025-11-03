Offene Workshops geplant: Das sind die Zukunftspläne der Wolfacher Narrenzunft

Ein Konzept soll den Weg zur Weiterentwicklung der Narrenzunft Wolfach weisen. Die Ideen reichen von der Stärkung der Gemeinschaft bis hin zu hohen Investitionen.
Die Fasnet ist eins der Wolfacher Aushängeschilder. Und sie soll es auch bleiben. Mit einem vom Kleinen Narrenrat erarbeiteten Zukunftskonzept und mehreren für alle offenen Workshops im nächsten Jahr sollen die Weichen für die Weiterentwicklung der Zunft gestellt werden. Im ersten Amtsjahr sei’s darum gegangen, Erfahrungen zu sammeln, sagt Narrenvater Christian Oberfell im Gespräch. „Jetzt geht’s um die längerfristige Perspektive.“