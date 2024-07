Von einem überwältigenden Besucheransturm am Tag der offenen Tür berichtet der Hightech-Anlagenhersteller Gebrüder Schmid in einer Mitteilung. Das Unternehmen wertet die Veranstaltung anlässlich seines 160-jährigen Firmenbestehens als vollen Erfolg.

Mit Beginn des Einlasses auf das Firmengelände riss der Besucherstrom bis zum Ende der Veranstaltung um 17 Uhr nicht ab. Mitarbeiter mit ihren Familien und Freunden, interessierte Bürger sowie zahlreiche Geschäftspartner nutzten die Gelegenheit, um besondere Einblicke zu bekommen.

Nach der Besucherregistrierung wurde im Brand Space, in dem die Marke Schmid präsentiert wird, ein Film über die Geschichte des Unternehmens gezeigt – auf der dort permanent installierten riesigen LED-Wand.

Über die Entwicklung

Verbunden mit Weltereignissen aus den jeweiligen Epochen wurde laut der Mitteilung die beeindruckende Entwicklung der Firma gezeigt. So habe sich den Besuchern die Möglichkeit geboten, lebhaft in die Geschichte der Firma einzutauchen. Anschließend erwartete die Besucher ein Firmenrundgang mit zahlreichen Infopunkten über Wissenswertes rund um die einzelnen Bereiche und Produkte. Einige der Anlagen konnten kurz vor Auslieferung stehend in voller Funktion gezeigt werden, was den Besuchern die Komplexität und die verbaute Hightech vor Augen führte.

Der Rundgang endete in der Bewirtungs- und Unterhaltungsmeile mit zahlreichen Attraktionen, bei denen Spaß für alle Altersklassen geboten wurde. Eine Vielzahl der Besucher verbrachte laut der Mitteilung den ganzen Tag auf dem Gelände. Die zahlreichen Möglichkeiten – gerade für Kinder – machten den Aufenthalt kurzweilig, so dass viel Zeit auch für Gespräche blieb, so die Firma.