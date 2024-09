1 Die Klinik am Doniswald liegt nahe des Kurparks in der Ortsmitte von Königsfeld. Foto: Andrea Fetzner

Ein Tag der offenen Tür findet in der Klinik am Doniswald am 28. September statt. Chefärztin Andrea Fetzner, die die Klinik mit ihrem Kollegen Andreas Leschinger führt, gibt einen Einblick in die wechselvolle Geschichte des Gebäudes und den Klinikalltag.









Das Haus wurde 1901 als Hotel gebaut, lief in den 1970er-Jahren so gut, dass ein weiterer Bau im Garten entstand, ging aber Ende der 80er-Jahre in die Insolvenz.