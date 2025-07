Offene Stelle wieder besetzt: Willkommensfest für neue Pfarrer

Die evangelische Kirchengemeinde Monakam-Unterhaugstett konnte nach längerer Vakatur ihre offene Pfarrstelle mit dem Ehepaar Christine und Harro Koning wieder besetzen. Sichtlich erleichtert darüber war nicht nur die Kirchengemeinde, sondern auch die Kirchengemeinderäte freuten sich und waren bei dem feierlichen Anlass anwesend. Die Investitur von Pfarrerin Christine Koning und die Begrüßung von Harro Koning als Pfarrer zur Anstellung fand in der Monakamer Kirche im Rahmen eines großen Festgottesdienstes mit Kirchen-, Kinder- und Jugendchor statt. Dekan Erich Hartmann nahm die feierliche Amtseinsetzung vor.

Aus Ottenbronn und den Niederlanden

Für Christine Koning, eine gebürtige Ottenbronnerin, ist dies nach dem Ende ihres nicht ständigen Pfarrdienstes in Sulz am Neckar ihre zweite Pfarrstelle. Die Mindestzeit im unständigen Dienst im Pfarramt beträgt drei Jahre. Mit dem Eintritt in den unständigen Dienst im Pfarramt ist ein Wechsel aus dem Kirchenbezirk des Vorbereitungsdienstes in einen anderen Kirchenbezirk verbunden.

Harro Koning, ein gebürtiger Niederländer, betonte, Spätzle sehr zu mögen, was ihm erste Sympathiebekundungen einbrachte. Er tritt nach einer Promotion in Heidelberg und dem Vikariat in Mühlen am Neckar damit seine erste unständige Pfarrstelle an.

Ehepaar teilt sich die Pfarrstelle

Das Ehepaar teilt sich die neue Pfarrstelle zu jeweils 50 Prozent. Obwohl sie die vielen pfarramtlichen Aufgaben unter sich aufteilen möchten, wie sie in ihrer Begrüßungsrede am Sonntag meinten, hoffen beide, ihre Arbeit auch dauerhaft zusammen gestalten zu können und als Pfarrehepaar eine Bereicherung für das kirchliche Leben in Monakam und Unterhaugstett zu sein.

Fusion mit Möttlingen

Beide werden, wie sie beteuerten, Schulunterricht geben, Gottesdienste feiern, Menschen an den Übergangsmomenten ihres Lebens zur Seite stehen und zusammen mit vielen engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitern gemeindliches Leben gestalten. Vor allem freue man sich aber darüber, gemeinsam mit der Kirchengemeinde die frohe Botschaft von Jesus Christus in Wort und Tat auszuleben, was sie bei ihrer ersten gemeinsamen Predigt beim Festgottesdienst dann gleich auch anschaulich praktizierten. Man freue sich ebenso auch auf die im Herbst bevorstehende Fusion mit der Kirchengemeinde Möttlingen und die direkte Zusammenarbeit mit Pfarrer Traugott Maisenbacher, der zu den Feierlichkeiten neben anderen Gästen eingeladen war.

Pfarrhaus wird renoviert

Das Pfarrehepaar Koning mit ihrem dreijährigen Sohn kann zurzeit leider noch nicht in das gegenüberliegende Monakamer Pfarrhaus einziehen, da dort im kommenden Jahr noch Renovierungsarbeiten anstehen. Solange wohnt die Familie noch im elterlichen Haus von Christine Koning in Ottenbronn.

Fest auf der Kirchwiese

Im Anschluss lud die Kirchengemeinde auf die Kirchwiese ein. Während zuvor bereits die liebevoll geschmückte Kirche bis auf den letzten Platz besetzt war, kamen zum Feiern und Kennenlernen noch weitere Bürger der Gemeinde hinzu. Der Posaunenchor begrüßte musikalisch das Pfarrehepaar. Der Kindergarten, der Kinderchor und auch die Monakamer Funny Taps sorgten für ein abwechslungsreiches Programm. Mit einem Sektempfang wurde das Mittagessen eingeläutet. Für die Kinder waren verschiedene Spielstationen aufgebaut.

Große Hilfsbereitschaft

Viele Helfer, engagierte Gruppen und alle Kirchengemeinderäte hätten tatkräftig dazu beigetragen, dass dieses Willkommensfest ein Besonderes wurde, wie es Thomas Wilde, Vorsitzender des KGR, formulierte. Ohne diese breite Mitwirkung und die zahlreichen Spenden wäre das so nicht umsetzbar gewesen, wofür er sich im Namen aller nochmals herzlich bedankte.