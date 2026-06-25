Offene Kellertür ausgenutzt: Fahrräder gestohlen

Der Fahrradkeller in Steinen stand zum Tatzeitpunkt aufgrund von Bauarbeiten offen.
In dem Zeitraum von Montag, 7 Uhr, bis Dienstag, 21 Uhr, begab sich eine unbekannte Täterschaft in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Scheffelstraße und entwendete aus dem Fahrradkeller ein verschlossenes Herrenfahrrad der Marke Cube und ein verschlossenes Herrenfahrrad der Marke Bulls.
Der Fahrradkeller stand zum Tatzeitpunkt aufgrund von Bauarbeiten offen. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt laut Polizei etwa 3300 Euro.