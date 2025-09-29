Offene Jugendarbeit in Meßstetten: „Termin für eine Revanche beim Tischkickerturnier ist fällig!“

Was die Jugendarbeit in Meßstetten jenseits pädagogisch wertvoller Angebote bietet und welchen Mehrwert das hat, erfuhren die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung.

74 759 Euro hat sich die Stadt Meßstetten im Jahr 2024 die gemeinwesenorientierte offene Jugendarbeit kosten lassen. Wie Hauptamtsleiter Thomas Berg in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats berichtet hat, ergibt sich die Summe aus den Gesamtkosten von 126 655 Euro und den Zuschüssen des Zollernalbkreises in Höhe von 25 342 Euro sowie der Gemeinden Nusplingen und Obernheim, die sich mit 25 342 Euro daran beteiligen.

Für die Jugendräume sind 14 405 Euro an Kosten angefallen – knapp 1000 Euro weniger als vor Jahresfrist. Allerdings sind die laufenden Betriebskosten darin nicht enthalten.

Die jährlichen Ferienspiele schlugen 2024 laut Berg mit 23 116 Euro zu Buche, von denen 7663 Euro über Elternbeiträge und Einnahmen aus dem Jubiläumsfest abgedeckt waren. Die Ganztagsbetreuungs-Angebote Oster-, Pfingst- und Sommer-GAME – vier Wochen insgesamt – haben 31 117 Euro gekostet, von denen 13 655 Euro über die Elternbeiträge abgedeckt waren.

322 275 Euro pro Jahr für die Jugendarbeit

Summa summarum kommt die Jugendarbeit die Stadt auf 448 939 Euro im Jahr 2024, von denen – nach Abzug der Kostenersätze und Elternbeiträge – die Stadt 322 275 Euro finanziert.

Was die Stadt respektive ihre junge Generation dafür bekommt, hat Melanie Liedtke vom Team des Diasporahauses Bietenhausen, die mit Daniel Klapper zusammen im Jugendbüro arbeitet, im Gemeinderat erklärt. Etabliert haben sich laut Liedtke der wöchentliche Mittagstreff, den durchschnittlich 22 Schüler besuchen, die Mädchengruppe, der Mittwochstreff und die beiden offenen Treffs am Donnerstag und Freitag sowie größere Aktionen übers Jahr verteilt, die gut angenommen würden.

Der Draht zu den Jugendlichen ist kurz

Solche Angebote dienten dazu, einen kurzen Draht zu den Jugendlichen zu finden, um sie in weitere Angebote und Gruppenarbeit einbinden zu können, machte Liedtke klar. Dort besprechen die Sozialarbeiter mit den Jugendlichen Themen, die diesen unter den Nägeln brennen, greifen deren Zukunftsängste auf und reden mit ihnen über Pubertät, Drogenkonsum und Rassismus im Alltag, wobei es ihnen wichtig ist, den Jugendlichen diese Themen nicht aufzudrücken – die Gespräche richten sich nach dem Bedarf und Interesse der Jugendlichen selbst.

Lernen fürs Leben – und zwar ganz praktisch

Lebenspraktische Fähigkeiten vermitteln die Sozialarbeiter den Jugendlichen überdies, bieten ihnen Gelegenheit, soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen und in einem sicheren und wertschätzenden Rahmen ihr Potenzial zu entfalten, etwa soziale Kompetenzen, Empathie und Kommunikationsfähigkeit. Beim Freitagstreff nach der Schulwoche dürfen sie dafür Freizeit zelebrieren, spielen und mit Freunden reden, wobei sie auch stets ein offenes Ohr bei den Sozialarbeitern haben, wenn der Schuh sie drückt. Zu den Höhepunkten der Freizeitaktivitäten zählte laut Melanie Liedtke 2024 die EM-Party: Gemeinsam hätten die Jugendlichen Spiele der Fußball-Europameisterschaft der Männer verfolgt und danach auch Gespräche über Fairness und respektvollen Umgang miteinander geführt. Unbedingt bald wiederholen wollten alle das Tischkickerturnier im Jugendraum gegen die Stadträte und Landrat Günther-Martin Pauli, zumal die Erwachsenen gewonnen hätten: „Da ist jetzt mal ein Termin für eine Revanche fällig“, mahnte Liedtke augenzwinkernd.

Die Gruppenangebote der offnen Jugendarbeit

MadaME:

„Mädchen aus Meßstetten“, dienstags von 16 bis 18 Uhr im Jugendraum, bietet ein Programm speziell für Mädchen in geschütztem Raum von Koch- über Spiel- und Bastelangeboten, Körperwahrnehmung, Stressbewältigung und Ausflüge.

Mittwochstreff:

Von 15 bis 17.30 Uhr treffen sich Jugendliche ab zwölf Jahren im Jugendraum.

Offener Treff:

Donnerstags von 16 bis 20 Uhr kommen junge Erwachsene im Jugendraum zusammen, freitags von 16 bis 21 Uhr Jugendliche ab zwölf Jahren.

Kinder- und Jugendisco:

Nach der Mini-Disco für Grundschüler aus Meßstetten, Nusplingen und Obernheim – 250 waren im Januar 2025 dabei – waren Jugendliche ab Klasse fünf willkommen: Mit mehr als 500 Schülern ist 2025 der Teilnehmerrekord geknackt worden.

GAME:

Die Ganztagsbetreuung Meßstetten verbuchte 2024 je 50 Teilnehmer in jeder Woche in den Oster-, Pfingst- und Sommerferien. Sie war jedes Mal ausgebucht.

Sportnacht:

20 Mannschaften haben an der jüngsten Sportnacht unter dem Motto „Fußballturnier“ teilgenommen. Auch in diesem Jahr soll es Ende Oktober eine geben.

#packsan:

16 Jugendliche haben 2024 am Projekt für ehrenamtlichen Einsatz teilgenommen. Künftig soll es noch ein Schulungsangebot für neue Interessierte geben, bei dem sie vorbereitet werden.