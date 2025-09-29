Offene Jugendarbeit in Meßstetten: „Termin für eine Revanche beim Tischkickerturnier ist fällig!“

Was die Jugendarbeit in Meßstetten jenseits pädagogisch wertvoller Angebote bietet und welchen Mehrwert das hat, erfuhren die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung.
74 759 Euro hat sich die Stadt Meßstetten im Jahr 2024 die gemeinwesenorientierte offene Jugendarbeit kosten lassen. Wie Hauptamtsleiter Thomas Berg in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats berichtet hat, ergibt sich die Summe aus den Gesamtkosten von 126 655 Euro und den Zuschüssen des Zollernalbkreises in Höhe von 25 342 Euro sowie der Gemeinden Nusplingen und Obernheim, die sich mit 25 342 Euro daran beteiligen.