Offene Forderung: So sieht Andreas Braun den Kindergartenstreit in Unterkirnach

Der ehemalige Unterkirnacher Bürgermeister, Andreas Braun, nimmt Stellung zu den Vorwürfen, die im Gemeinderat gegen ihn erhoben wurden.

„Vorab möchte ich einen Punkt klarstellen: Die in der Vorlage an den Gemeinderat genannte Nachforderung von über 100.000 Euro erweckt den Eindruck einer vollständig berechtigten und überraschend aufgetretenen Forderung“, leitet der ehemalige Bürgermeister Andreas Braun seine Stellungnahme ein.

„Tatsächlich war und ist ein erheblicher Teil der geltend gemachten Positionen zwischen Gemeinde und Träger umstritten beziehungsweise es bestanden unterschiedliche Auffassungen darüber, welche Kosten von der Gemeinde zu tragen sind.“

Die Nachforderung in Höhe von 102.378 Euro ergebe sich aus der Abrechnung der katholischen Verrechnungsstelle vom 15. April 2025. „Dabei ist wichtig zu wissen, dass sich dieser Betrag aus mehreren unterschiedlichen Einzelpositionen zusammensetzt“, so Braun.

Eine pädagogische Zusatzkraft

Eine Position betreffe eine pädagogische Zusatzkraft mit Mehrkosten von rund 14.000 Euro. Die Übernahme dieser Kosten habe Braun bereits am 30. Juli 2024 zugesagt. Hintergrund war, dass der Träger bereits im Herbst 2023 eine Vollzeitkraft eingestellt hatte, obwohl hierfür kein ausreichend freier Stellenanteil vorhanden war. Dadurch entstand 2024 ein Personalüberschuss, von dessen Abbau mehrere Beschäftigte betroffen waren, unter anderem wäre es auch die Zusatzkraft gewesen.

Da sie die Einrichtung seit Jahren, auch in Krisenzeiten wie der Pandemie, immer wieder sehr zuverlässig unterstützt hat, habe sich Braun dafür eingesetzt, dass sie weiterhin beschäftigt werden kann.

Weiterhin sind in den gut 100.000 Euro eine zugesagte Beteiligung der Gemeinde an notwendigen Investitionen in Höhe von 7000 Euro enthalten. Die Mehrkosten aufgrund einer Tariferhöhung beziehungsweise die Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 12.500 Euro muss die Gemeinde sowieso tragen. „Beide Positionen halte ich grundsätzlich nachvollziehbar und nicht diskutabel“, so Braun in seiner Stellungnahme.

Mehrere Positionen nicht mit Gemeinde abgestimmt

Andere Positionen der Nachforderung, etwa außerplanmäßige Anschaffungen, höhere Personalkosten oder Aufwendungen für Personalbeschaffung, waren hingegen weder mit der Gemeinde abgestimmt noch aus Brauns Sicht ausreichend begründet und deshalb nicht übernahmefähig. „Als Bürgermeister war ich verpflichtet, Schaden von der Gemeinde abzuwenden. Deshalb gab es hierzu bis zu meinem Ausscheiden keine Einigung“, so Braun.

Für den Unterkirnacher Kindergarten St. Elisabeth gibt es für das Jahr 2024 eine hohe Nachzahlungsforderung, die erst jetzt in den Gemeinderat getragen wurde. Foto: Ulrich Schlenker

Ein ganz wesentlicher Punkt sei die Tatsache, dass die Aussage in der Sitzungsvorlage, der Gemeinderat sei über den Sachverhalt nicht informiert worden, nicht den Tatsachen entspreche. „Hier soll mir etwas angelastet werden, was definitiv nicht stimmt“, bedauert der jetzige Landtagsabgeordnete.

„Ich habe den Gemeinderat unmittelbar nach Eingang der Abrechnung in der darauffolgenden Sitzung, also im Frühjahr 2025, in nicht-öffentlicher Sitzung über den Vorgang informiert und angekündigt, die Angelegenheit weiter zu prüfen sowie erneut vorzulegen, sobald sie entscheidungsreif ist.“

„Bis zu meinem Ausscheiden aus dem Amt des Bürgermeisters im April 2026 gab es hierzu weiteren E-Mail-Verkehr und Gespräche mit der Verrechnungsstelle, jedoch keine abschließende Einigung“, berichtet Braun. „Der Sachverhalt war daher weiterhin offen und befand sich in Prüfung.“

„Im Rahmen der Amtsübergabe im April 2026 habe ich den ersten Bürgermeisterstellvertreter Patrick Seng sowie den zweiten Bürgermeisterstellvertreter Martin Kuberczyk nochmals, entsprechend dem Sinn und Zweck einer Amtsübergabe, ausführlich über den Stand der Angelegenheit informiert“, so Braun. Darüber hinaus habe er ausdrücklich angeboten, die Gemeinde auch nach seinem Ausscheiden bei der weiteren Klärung des Sachverhalts zu unterstützen und an Gesprächen mitzuwirken. „Dieses Angebot wurde jedoch nicht in Anspruch genommen.“

„Selbstverständlich trage ich als damaliger Bürgermeister Verantwortung für mein Handeln, würde Fehler eingestehen und stehe deshalb auch heute Rede und Antwort. Die Darstellung aber, ich hätte den Vorgang ignoriert oder verschwiegen und den Gemeinderat sowie die Öffentlichkeit fälschlicher und unberechtigter Weise nicht informiert, weise ich ausdrücklich zurück“, so Braun.