Bei „Summer of 69“ fing der Regen an. Das Konzept der „Offenen Bühnen“ VS ist dennoch alles andere als ein Reinfall.

Kaum hatte Sänger Patrick von der Band Crossage zum Mikro gegriffen und zunächst ohne Bandbegleitung mit dem Titel „Time of my life“ gezeigt, was in ihm steckt, kamen schon die ersten Zuschauer, und es sollten im Lauf der nächsten Minuten noch deutlich mehr werden.

Als die Musiker dann loslegten mit ihrer Sängerin Michelle, blieben immer mehr Passanten stehen, zwar im Regen, aber die Schirme wippten trotz Temperatursturzes im Takt.

Michelle verabschiedet sich

Die Partyband aus Brigachtal riss die Menge auf dem Marktplatz in Villingen mit. Ihr Repertoire: Coverversionen von Rock- und Pop-Titeln ab den 80er Jahren. Wie heißt das hier, Latschariplatz“, fragte der sichtlich bestens gelaunte Frontmann in die Menge. Einziger Wermutstropfen: Für Sängerin Michelle war es der letzte Auftritt. „Jetzt werden Sie das hören, was Sie bald verlieren werden“, verabschiedete Bandmitglied Patrick die stimmgewaltige Frontfrau.

Folgeaufträge nach den Auftritten

Die charismatische Sängerin von Crossage mag zwar verabschiedet worden sein. Doch das Konzept „Offene Bühnen“ wird es nicht, denn die Resonanz war bisher mehr als gut, so die Zwischenbilanz von Citymanager Thomas Herr. Die „Offenen Bühnen“ sind eine Initiative des Citymanagements der Stadtverwaltung VS. „Die Rückmeldungen, die wir bisher erhalten haben, sind durchweg positiv. Wir werden im Oktober eine Umfrage an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer senden, um ein wahres Feedback zu erhalten“, erläuterte Herr auf Anfrage unserer Redaktion.

Auch aus der Bürgerschaft seien bisher keine negativen Meldungen gekommen. Kommentare wie „tolle Idee“ oder „sorgt für eine Belebung der Innenstadt“ sind für die Initiatoren Ansporn, um die „Offenen Bühnen“ weiterlaufen zu lassen. Rückmeldungen aus Handel und Cafés seien durchweg gut. Zudem werde sich das City Management-Team auch mit dem Bürgeramt austauschen, um zu erfahren, welche Stimmen dort angekommen seien.

Applaus sei auch von den Künstlern selbst gekommen, ergänzt er. „Von vielen haben wir die Rückmeldung erhalten, dass diese Folgeaufträge von Vereinen, Firmen oder Privatpersonen ergattern konnten.“

Bühnen-Idee besser vermarkten

Doch bei aller Begeisterung: Herr sieht auch im ein oder anderen Bereich Nachbesserungsbedarf, vor allem mit Blick auf den Wiedererkennungswert.

Szenenwechsel und erneut zu der Band „Crossage“ auf den Villinger Marktplatz. Die Musiker waren weder zu übersehen noch zu überhören. Doch dass es sich dabei um ein neues Projekt aus VS und um die „Offenen Bühnen“ handelte, diese Information ging unter „und genau das soll sich im kommenden Jahr ändern“, erläuterte der Citymanager. Kurzum: Die Idee aus VS soll besser vermarktet werden.

Was die Standorte anbelangt, wird sich kommendes Jahr nichts ändern: Als Favoriten kristallisierten sich vier Plätze heraus: die Rietstraße nahe der ehemaligen Stadtapotheke und der Marktplatz in Villingen sowie der Muslen- und Hockenplatz in Schwenningen.

Die nächsten Auftritte

Noch bis zum 30. September treten Musiker jeden Samstag auf den „Offenen Bühnen“ auf. Weiter geht es diesen Samstag, 2. September: Von 10 bis 11.30 Uhr ist Olaf Baumann, Songwriter aus Bad Dürrheim, auf dem Marktplatz in Villingen zu sehen, von 12 bis 14 Uhr steht Musik von „DREIseitig“ auf dem Programm und damit Acoustic- und Deutschpop. In Schwenningen heißt es von 12 bis 14 Uhr auf dem Muslenplatz Bühne frei für Harizen, mit Space Electro Folk.