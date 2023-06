Im Juli startet in Villingen-Schwenningen die Aktion „Offene Bühne“. An vier Standorten werden dann jeden Samstag Straßenmusiker das Leben in der Innenstadt bereichern.

Es ist Samstagvormittag, die Sonne scheint, Pärchen schlendern harmonisch händchenhaltend durch die Stadt.

Andere halten in kleinen Gruppen ein Schwätzchen nach dem Marktbesuch oder genießen nach einer erfolgreichen Shopping-Tour einen Latte Macchiato im Außenbereich eines Cafés, während Kinder im Bächle spielen.

Atmosphärisch begleitet wird das Innenstadt-Leben durch regionale Musiker, die auf strategisch platzierten offenen Bühnen ihre Kunst präsentieren. So in etwa stellt sich die Stadt Villingen-Schwenningen den Sommer 2023 vor.

Damit diese Vorstellung auch Realität wird, hat die Stadt Villingen-Schwenningen die Aktion „Offene Bühnen“ ins Leben gerufen. In diesem Rahmen sollen ab Juli an jedem Samstag von 10 bis 14 Uhr Musiker in der Innenstadt auf vier offenen Bühnen spielen. Bis Ende Mai konnten sich die Künstler bewerben und dann wurde intern ausgewählt. Dabei gab es „keine Bedingungen an die Musik, nur einen Bezug zur Stadt müssen die Künstler haben“, erzählt Citymanager Thomas Herr.

Alle Bewerber können auftreten

Die gute Nachricht für die Künstler: alle 29 Acts, die sich beworben haben, konnten auch untergebracht werden. Unter ihnen sind Solo-Künstler, aber auch Musikvereine und Bands werden in den Innenstädten aufspielen. Die Resonanz der Bewerber über die Möglichkeit, sich auf diesen Bühnen präsentieren zu können, sei „durchweg positiv“ gewesen. Zudem habe man sich über die Vielfalt, die an den insgesamt 14 Samstagen geboten werden wird, gefreut, erzählt Herr weiter. Man werde mit Musikrichtungen von Rock bis Folklore rechnen können.

Einer dieser Musiker ist Matthias Rapp. Der 44-Jährige aus Villingen-Schwenningen tritt seit 2010 als Musiker auf Veranstaltungen auf. Dann spielt er mit seiner Gitarre mehrheitlich Cover-Versionen von Rock-Songs. Doch als Straßenmusiker in der Innenstadt „habe ich wenig Erfahrung“, erklärt er gegenüber unserer Redaktion. Dennoch sei er gewissermaßen mitverantwortlich für die nun anstehende Aktion: „Ich habe das mit angeleiert.“

„Wir wollen die Innenstädte beleben“

Ihm sei aufgefallen, dass in Villingen-Schwenningen, im Vergleich zu anderen Städten, verhältnismäßig wenig Straßenmusiker auftreten. Da er jedoch findet, dass Straßenmusik nicht nur den Künstlern eine Plattform bietet, sondern auch das Leben in der Innenstadt bereichert, sei es ihm ein Bedürfnis gewesen, dieses aktiv anzukurbeln. Bei Thomas Herr sei er damit auf offene Ohren gestoßen. Über gemeinsame Kontakte sei man ins Gespräch gekommen und infolge wurden die „Offenen Bühnen“ ins Leben gerufen. „Wir wollen die Innenstädte beleben und irgendwo muss man ja anfangen“, meint Herr dazu.

Die Standorte der Bühnen stehen auch schon fest. Diese wurden mit Bedacht gewählt, denn es mache schließlich „keinen Sinn, wenn alle fünf Meter einer steht“, sagt Herr. Es wird drei Bühnen in Villingen und eine in Schwenningen geben. In Villingen jeweils eine in der Bickenstraße, eine in der Niederen Straße und eine in der Rietstraße. In Schwenningen wird die Bühne am Muslenplatz sein, in direkter Hörweite zum Stadtstrand.

Und auch die Standort-Wünsche der Musiker konnten bei der Planung berücksichtigt werden. „Bis auf einzelne, denn wer Strom für seinen Auftritt braucht, der muss auch da stehen, wo ein Stromanschluss ist“, erklärt Herr schmunzelnd.

Insgesamt sei es für die Stadt ein Versuch. Bei positiver Resonanz soll die Aktion in den kommenden Jahren wiederholt werden, erzählt Herr. Für den Start im Juli hofft er vor allem auf eines: „Gutes Wetter.“