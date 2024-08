Das Künstlerviertel in Rottweil lädt am 8. und 9. September zu den „Offenen Ateliers“ ein.

Am Wochenende 7. und 8. September lädt das Künstlerviertel im Neckartal wieder zu den „Offenen Ateliers“ ein, diesmal unter dem Motto: „Follow the PINK Balloon“.

Am Samstag und Sonntag kann man sich jeweils von 12 bis 18 Uhr umschauen, infomieren und genießen. Zusätzlich gibt es ein kleines, aber feines Kulturprogramm. Wo genau es etwas zu sehen gibt, das verraten die pinken Luftballons, die den Weg weisen.

Die ehemalige Pulverfabrik von Max Duttenhofer im Neckartal ist im Laufe der Jahre zur Heimat vieler Kreativer, Existenzgründer, Künstler und Liebhaber historischer Bausubstanz geworden, und allemal einen Ausflug wert.

So laden Keramikkünstlerin Angelika Karoly, Goldschmiedin Sabine Hoffmann, die Künstlerinnnen Susanna Streicher-Geiger, Monika Kustermann und Franziska Teufel, Andreas Häfner mit seinem Planungsbüro für Innenräume „graselli1763“ und Steinmetz Kay Moosmann ein, das Künstlerviertel zu erkunden und mit den Akteuren ins Gespräch zu kommen.

Gefragte Floor-Art-Künstlerin

Bei Andreas Häfner bei graselli1763 ist Jeanet Hönig mit „art by Hönig – for a beautiful mind“ zu Gast. Jeanet Hönig, lebt seit 17 Jahren in der Schweiz. Die gebürtige Deutsche mit holländischen Wurzeln, die Design und Kunst in Paris und Tokio studiert hat, ist neben der Malerei eine gefragte Floor-Art-Künstlerin.

Vor etlichen Jahren begann sie, Techniken zur künstlerischen Gestaltung von Fußböden zu entwickeln. Seither realisiert sie großflächige Floor-Kunstwerke von oft mehreren hundert Quadratmetern rund um den Globus.

Am Samstagabend beginnt, ebenfalls bei Andreas Häfner, die Bossa Nova Night mit „DANÇA“. Am Sonntag, 8. September gibt es ab 18 Uhr Livemusik mit „Herrenmusik“ – unverfälscht, handgemacht und durchaus auch für Frauen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Besondere Steine und Malerei

Die Goldschmiedin Sabine Hoffmann zeigt hochwertigen Schmuck – alles Unikate. Sie verwendet hochwertige Materialien wie Gold, Silber und besondere Edelsteine. Gleich nebenan im Atelierhaus Terra hat die Keramikkünstlerin Angelika Karoly ihre Werkstatt. Sie gibt Einblicke in ihr Schaffen. Die Besucher können sich umschauen und die vielfältigen Arbeiten bewundern. Zu Gast ist bei ihr die Textildesignerin Christina Schneider, die Kopfbedeckungen, Schals und Accessoires dabei hat.

Im Bienenstock, dem knallgelben „Hochhaus“, hat die Künstlerin Susanna Streicher-Geiger ihr Atelier. Hier können ihre Arbeiten, aber auch ein wunderbarer Blick über das Neckartal genossen werden.

Auch die Künstlerin Franziska Teufel gibt Einblicke in ihr Atelier und zeigt ihre neuesten Arbeiten aus den Bereichen Malerei und Grafik. Bei der Künstlerin Monika Kustermann gibt es Malerei und Mixed Media zu sehen. Steinmetz Kay Moosmann zeigt Steinhandwerk vom Feinsten.