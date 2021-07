1 Farbkräftige Bilder finden im Atelier von Monika Kustermann Gefallen. Foto: Siegmeier

Die offenen Ateliers im Künstlerviertel des Neckartals sind nicht nur weit über die Region hinaus bekannt, sondern auch äußerst beliebt. Und so kamen am Wochenende unzählige Besucher, um Kunst, Kultur und Kulinarik zu genießen.

Rottweil - "Oh, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen...", "wie schön, endlich Kunst wieder live anschauen zu können...", "wir genießen die Atmosphäre hier unten bei einem leckeren Getränk" – die Besucher der offenen Ateliers kamen aus dem Schwärmen fast nicht heraus. Endlich sind Kunst und Kultur in Präsenz wieder erlaubt und zahlreiche Menschen nutzten diese Möglichkeit.

Unter Hygienevorgaben hatten die Ateliers geöffnet, die Künstlerinnen zeigten ihre neuesten Arbeiten und die Besucher strömten – vor allem am Sonntag.

Bei Franziska Teufel gab es nicht nur ihre bekannten Figuren, Kringel, Kreise, Halbkugeln aus ganz unterschiedlichen Materialien, sondern auch die Arbeiten ihrer Schüler der Nell-Breuning-Schule konnten angeschaut werden, da eine Präsentation in der Schule coronabedingt nicht möglich war. So waren zwischen Franziska Teufels Arbeiten, Modelle von Traumhäusern und Schülerbücher zu bewundern.

Die Keramikkünstlerin Angelika Karoly hatte ebenfalls viele interessierte Besucher, die sich über ihre Arbeiten informierten, sich die Vielfalt ihres Kunstschaffens zeigen ließen und die schönen Räume mit den Oberlichtern und der schönen Architektur bewunderten.

Snacks und Getränke

Hannah Häfner sorgte mit Snacks und Getränken für genussvolle Pausen. Musikalische Unterhaltung und der Biergarten mit hübscher Deko luden zudem zum Verweilen ein.

Die ausgefallenen Schmuckkreationen von Sabine Hoffmann zogen ebenfalls das Interesse auf sich und auch hier freuten sich die Besucher nicht nur über die edlen Stücke, die die Goldschmiedin zeigte, sondern auch über die ausführlichen Erläuterungen zur Arbeit und den Materialien.

Monika Kustermann, die ihr Atelier nun auch im Künstlerviertel hat, war erstmals mit dabei und präsentierte in ihrem Loft großflächige farbkräftige Bilder, die die Blicke auf sich zogen und Lust auf mehr machten. Susanna Streicher-Geigers Arbeiten konnten in den Räumen von Andreas Häfner "graselli 1763 Raumkonzepte" angeschaut werden.