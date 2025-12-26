Offenburger Weihnachtszirkus: Wie drei Artisten Weihnachten auf dem Zirkusgelände verbringen

Drei Artisten des „Offenburger Weihnachtscircus“ verbringen die Festtage im Wohnwagen auf dem Zirkusgelände. Im Gespräch erzählen sie von Traditionen – und Einsamkeit.
Die Musik läuft, die Scheinwerfer strahlen, der Regisseur gibt Anweisungen: Die Proben für die Premiere des Weihnachtszirkus waren beim Besuch unserer Redaktion in vollem Gange. Vorstellungen gibt es auch an Heiligabend und den beiden Feiertagen. Während die meisten Artisten an Weihnachten ins Hotel gehen, bleiben drei Künstler in ihren Wohnwagen am Zirkus: der polnische Clown Radoslav Krajewski alias „Rico“, der deutsche Hundetrainer Sandro Montez und die ukrainische Sängerin Liudmyla Vrinceanu.