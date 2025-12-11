Offenburger Projekt „Inclusio“: So läuft die Integration durch Schulbegleitung bei Kindern ab

Der Verein Leben mit Behinderung Ortenau bietet seit 2019 über sein Programm „Inclusio“ Schulbegleitung für behinderte und verhaltensauffällige Kinder an.
Etwa 120 Mitarbeiter arbeiten im Bereich „Inclusio“ – 2019 gegründet – mit, sie machen circa ein Viertel der Mitarbeiter im Verein Leben mit Behinderung Ortenau aus. Annette Gradt-Bohnert, Bereichsleiterin, ist einer von ihnen. „Ich habe jedoch schon 2013 damit begonnen, Schul-und Integrationshilfe zu leisten“, blickt die gelernte Kinderkrankenschwester und Heilpädagogin zurück.