Polizei gibt Tipps zur Unfallvermeidung: „Jeder kann zum Geisterfahrer werden“

1 Ein Trümmerfeld auf der B33 bei Offenburg: Eine 71-Jährige geriet im Februar 2024 in den Gegenverkehr und krachte mit diesem Auto zusammen. Die Seniorin starb noch am Unfallort, der Lenker des auf dem Bild zu sehenden Fahrzeugs überlebte. Foto: Einsatz-Report 24

Immer wieder kommt es auf Ortenauer Straßen vor, dass Autofahrer in den Gegenverkehr geraten. Unsere Redaktion hat bei der Polizei nachgefragt, wie man sich in solchen Fällen verhalten sollte und wie man es vermeiden kann, selbst zur Gefahr zu werden.









Ein Fahrzeug, das entgegen der Fahrtrichtung auf den Gegenverkehr zufährt: Dieses Horrorszenario wird laut einer Statistik des ADAC rund 2000 Mal pro Jahr in Deutschland Realität. Zu einem – meist tödlich endenden – Zusammenstoß komme es dabei nur selten. Auch in der Ortenau geraten Autofahrer immer wieder in den Gegenverkehr. So erst am 12. März, als eine Seniorin auf der A 5 rund zehn Kilometer in die falsche Richtung fuhr (wir berichteten). Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht. Doch wie kommt es überhaupt zu solchen Vorfällen? Was sollte man in diesen Situationen beachten? Und wie sollte man sich verhalten, wenn man plötzlich selbst zu einem Geisterfahrer wird? Unsere Redaktion hat beim Polizeipräsidium Offenburg nachgefragt. Ein Überblick.