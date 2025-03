Vom 37-jährigen Frank F. aus Malterdingen und vom 59-jährigen Martin S. aus Offenburg fehlt jede Spur. Fahndung und Suche mit Hunden und Hubschraubern blieben erfolglos. Die Polizei bittet nun in beiden Fällen erneut dringend um Zeugenhinweise.

Immer wieder erreichen die Polizei Vermisstenanzeigen. Manche münden in der „Öffentlichkeitsfahndung“ – Presse, Rundfunk und Soziale Medien werden eingeschaltet.

Häufig handelt es sich um ausgebüxte Teenager oder orientierungslose Senioren. In den allermeisten Fällen dauert die Suche nicht lange, sobald die Öffentlichkeit einbezogen wurde.

Oft zieht die Polizei die Fahndung nach wenigen Stunden wieder zurück, weil der vermisste Angehörige wohlauf gefunden wurde, die plötzliche Abwesenheit eine banale Erklärung fand.

Offenburger wird bereits seit 17. Februar vermisst

Bei den beiden aktuellen Vermisstenfällen in der Ortenau und dem nördlichen Landkreis Emmendingen stellt sich die Situation gänzlich anders dar – von beiden Männern fehlt bereits seit mindestens einer Woche jede Spur. Die zuständigen Polizeipräsidien in Offenburg und Freiburg erneuerten am Dienstagmorgen die jeweilige Vermisstenfahndung.

So ist der Offenburger Außendienstmitarbeiter Martin S. bereits seit Montag, 17. Februar, 18 Uhr nicht mehr erreichbar. Laut Polizei gilt er als sehr zuverlässig, es sei unüblich dass er sich telefonisch nicht melde. Er ist aufgrund einer Erkrankung auf Medikamente angewiesen. Eine hilflose Lage kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Der 59-Jährige ist in Offenburg durch sein ehrenamtliches Vereinsengagement bekannt.

Mit einem Wagen gleichen Modells – ein blauer VW Tiguan – soll der vermisste Offenburger Martin S. unterwegs sein. Foto: Polizei

In den sozialen Medien ist die Anteilnahme groß, viele Menschen teilen die Vermisstenmeldung. „Trotz mehrerer überprüfter Hinweise ergaben sich bislang keine konkreten Ermittlungsansätze, wo sich der Vermisste aufhalten könnte“, teilte die Offenburger Polizei am Dienstag mit.

Der Vermisste sei vermutlich mit einem blauen VW Tiguan mit Regensburger Zulassung unterwegs, die Polizei veröffentlichte am Dienstag ein Foto eines Vergleichsfahrzeugs. Martin S. ist laut Beschreibung etwa 1,76 Meter groß, hat blau-graue Augen, weißes Haar, eine kräftige Statur und trägt eine Brille.

Suche mit Hubschrauber und Helfern ohne Erfolg

Der Verbleib des 37-jährigen Frank F. gibt seit den späten Abendstunden des 22. Februar Rätsel auf. Gegen 22 Uhr hatte er laut Ermittlungen der Polizei eine private Feier in Kenzingen verlassen und sich auf den Heimweg nach Malterdingen begeben. Der letzte telefonische Kontakt war um 22.24 Uhr. Darin teilte der 37-Jährige mit, dass er unterwegs nach Hause sei. Nachdem das Gespräch um 22.52 Uhr endete, konnte kein Kontakt mehr zu Frank F. hergestellt werden. Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen übernommen.

Nach Angaben der Polizei laufen bereits seit Bekanntwerden des Verschwindens des 37-Jährigen „intensive Suchmaßnahmen in enger Abstimmung mit weiteren Hilfsorganisationen sowie Freiwilligen aus der Bevölkerung“. Ende vergangener Woche fanden „umfangreiche Geländesuchmaßnahmen“ im Kreis Emmendingen statt.

Über das vergangene Wochenende hinweg wurde die Suche im Bereich Kenzingen und Malterdingen fortgesetzt. Dabei kamen auch ein Polizeihubschrauber sowie Suchhunde zum Einsatz. Auch freiwillige Helfer aus der Bevölkerung haben sich an Suchaktionen beteiligt – jedoch ohne Erfolg.

Private Überwachungskameras sollen Hinweise liefern

Betreiber von privaten Überwachungskameras aus Kenzingen und Malterdingen werden gebeten, ihre Aufzeichnungen im Zeitraum zwischen 22. Februar, 22 Uhr, und 23. Februar, 1 Uhr, zu sichten und sich im Falle von entsprechenden Aufzeichnungen bei der Polizei zu melden.

Frank F. wird als 1,68 Meter groß, 60 Kilogramm schwer und mit blauen Augen sowie dunkelbraunen/schwarzen Haaren beschrieben. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er miteiner roten Sportjacke, olive-grüner Mütze, blauer Jeans und Arbeitsschuhen gekleidet. Zudem soll er eine sogenannte Dart-Handtasche bei sich gehabt haben.

Auch im Fall des vermissten Frank F. teilen zahlreiche Menschen die Suchaufrufe im Netz. Sogar auf kleinanzeigen.de findet sich ein Vermisstengesuch zu dem 37-Jährigen. Die Suche nach Frank F. und Martin S. dauert nach wie vor an – die Polizei hofft weiterhin auf Hinweise.

Dringende Zeugenaufrufe

Hinweise zu Martin S.:

Wer den Vermissten trifft oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, soll unter Telefon 0781/21 28 20 Kontakt zur Polizei aufnehmen.

Ein Foto des Vermissten ist zu finden unter: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/offenburg-vermisstenfahndung/

Hinweise zu Frank F.:

Vor allem Personen, die sich zwischen Samstag, 22. Februar, 22 Uhr, und Sonntag, 23. Februar, 1 Uhr, in der Alten Straße in Kenzingen aufgehalten haben, werden gebeten, Hinweise unter Telefon 07641/58 20 an die Polizei zu melden.

Ein Foto des Vermissten ist zu finden unter: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/malterdingen-vermisstenfahndung/