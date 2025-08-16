Offenburger DJane im Porträt: Jasmin Blust legt in Clubs von Freiburg bis Delhi auf

Interview Jasmin Blust legt als DJ auf Festivals und in Clubs von Freiburg bis Delhi auf. Die 25-Jährige aus Offenburg will mit ihrer Musik mehr, als nur zum Tanzen zu animieren.

In kürzester Zeit hat sich Jasmin Blust in der elektronischen Musikszene einen Namen gemacht. Ihren ersten Auftritt als DJ hatte die 25-Jährige, die in Niederschopfheim aufgewachsen ist und heute in Offenburg lebt, Ende 2023. Heute kann sie auf zahlreiche Gigs in Städten wie Freiburg, Istanbul oder Delhi zurückblicken. Im Interview verrät sie, wie sie von der Festivalbesucherin zum DJ wurde und was sie antreibt.

Frau Blust, was fasziniert Sie an elektronischer Musik?

Elektronische Musik ist extrem facettenreich. Sie kann bewegen, sie kann Gefühle transportieren. Bei mir hat das Ganze auf Festivals angefangen. Ich war früher oft als Gast unterwegs und irgendwann habe ich gemerkt: Diese Musik gibt mir mehr als alles andere. Es war für mich immer der Moment, in dem ich mich frei gefühlt habe. Der Knackpunkt kam 2022, als ich auf dem Tomorrowland Tale Of Us gesehen habe: Sound, Atmosphäre, Gänsehaut. In dem Moment habe ich gespürt: Ich will nicht nur zuhören, ich will ein Teil davon sein.

Was ist das Besondere daran, vor einem Publikum aufzulegen?

Es ist schwer in Worte zu fassen. Du bist da oben – und gleichzeitig auch mitten drin. Meine Sets sind nie vorgeplant. Ich bereite Ordner mit Tracks vor, klar – aber ich entscheide immer spontan, was als nächstes kommt. Ich spiele intuitiv. Zu sehen, wie die Crowd tanzt und einfach glücklich ist, ist für mich unbeschreiblich.

Was haben Sie vor dem DJing gemacht?

Ich habe im Einzelhandel gelernt und dann im Vertrieb gearbeitet. Aber ich habe schon früh gemerkt, dass das nicht mein Weg ist. Ich brauche Freiheit, Kreativität und Abwechslung. Deswegen habe ich mich als virtuelle Assistentin selbstständig gemacht. Ich war in den Bereichen Backoffice und Social Media Marketing unterwegs – und das bin ich zum Teil heute noch. Aber die Musik hat sich dann reingedrängt.

Wie kam es zu Ihrem schnellen Erfolg?

Ich glaube, vieles ist passiert, weil ich einfach den Mut hatte, loszugehen. Mein erster Gig war Anfang Dezember 2023 – direkt danach kamen mehrere Anfragen. Ein paar Wochen später hatte ich ein erstes Treffen mit meinem heutigen Management. Ab da ging alles schnell. Ich durfte auf Festivals spielen, die ich ein Jahr zuvor noch aus der Crowd erlebt hatte. Ich habe in dieser Zeit unfassbar viel gelernt und so viele tolle Menschen kennengelernt.

Was steckt musikalisch hinter „Jasmin Blust“?

Ich mache Melodic Techno. Mein Sound ist emotional, aber immer treibend. Ich liebe es, wenn ein Set Raum lässt. Ich will, dass die Menschen nicht einfach nur tanzen, sondern auch etwas spüren. Das versuche ich mit jedem Track zu erzeugen.

Sie produzieren auch eigene Musik. Was begeistert Sie daran?

Es macht riesigen Spaß, mit Sounds zu experimentieren. Besonders ist es, wenn man positives Feedback bekommt. Ich war zum Beispiel völlig aus dem Häuschen, als David Guetta meine erste eigene Single in seiner Playlist hatte. Aufgrund der vielen Shows und meinem Hauptjob hatte ich wenig Zeit für neue Produktionen, aber bald will ich wieder neue Sachen produzieren.

Wie sehr prägt Sie Ihre Herkunft?

Für meine Musik spielt meine Herkunft keine Rolle. Meiner Meinung nach ist es egal, woher man kommt, man kann alles erreichen, wovon man träumt. Nach einer Tour freue ich mich, nach Hause zu kommen. Es ist mein Safe-Space und meine Freunde und Familie sind da. Wenn ich nicht auf Tour bin, verbringe ich meine Freizeit in meiner Heimat – alleine schon wegen meiner Katze Luis, die bei meinen Eltern lebt.

Auf welchen Moment sind Sie besonders stolz?

Schwer zu sagen. Eigentlich sind es alle Events. Ich bin unglaublich dankbar, das alles erleben zu dürfen. Besonders war meine Istanbul- und Indien-Tour. Ich hätte niemals damit gerechnet, mit meiner Musik so schnell international zu gehen.

Wie hat Ihr Umfeld auf den Erfolg reagiert?

Sehr emotional. Meine Eltern haben ein bisschen gebraucht, um zu realisieren, was da gerade alles passiert – aber mittlerweile sind sie meine größten Supporter. Und meine Freunde sind auch regelmäßig dabei. Das gibt mir Halt und ist auch nicht selbstverständlich.

Was ist das für ein Gefühl, so schnell so viel Aufmerksamkeit zu bekommen?

Surreal. Ich brauche oft ein paar Tage, um alles zu verarbeiten. Es ist schön, wie schnell alles kommt, aber wenn man sich das alles so sehr gewünscht hat, ist es dann doch schwer zu greifen, wenn es da ist. Gerade deshalb bin ich so dankbar für mein Umfeld.

Wie bereiten Sie sich auf Auftritte vor?

Ich bin nie last minute am Ort. Ich brauche Zeit. Ich will die Location vorher anschauen, die Menschen sehen, den Sound checken. Kurz vor dem Auftritt bin ich immer ziemlich nervös, was auch gut ist und dazu gehört. Sobald es los geht, bin ich wie im Tunnel.

Wird es auch mal zu viel?

Ganz ehrlich? Nein. Ich liebe es so sehr und finde das Gleichgewicht zwischen Tour und Erholung genau richtig. Klar kann es mal etwas stressiger sein, aber das brauche ich, sonst würde mir langweilig werden.

Was möchten Sie mit Ihrer Musik transportieren?

Ich möchte, dass Menschen etwas fühlen. Dass sie loslassen können. Und dass sie gleichzeitig wieder bei sich ankommen. Musik hat mir selbst so viel gegeben. Jetzt will ich ein Stück davon zurückgeben.

Zur Person

Einblicke in ihre DJ-Auftritte gibt Jasmin Blust auch auf Instagram auf ihrem Profil @jasminblustmusic. Ihre eigene Musik ist auf Spotify unter ihrem Namen zu finden. Wer sie live erleben möchte, findet ihre nächsten Auftritte auf ihrer Webseite unter jasminblust.com.