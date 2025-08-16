Offenburger DJane im Porträt: Jasmin Blust legt in Clubs von Freiburg bis Delhi auf

Interview
Jasmin Blust legt als DJ auf Festivals und in Clubs von Freiburg bis Delhi auf. Die 25-Jährige aus Offenburg will mit ihrer Musik mehr, als nur zum Tanzen zu animieren.
In kürzester Zeit hat sich Jasmin Blust in der elektronischen Musikszene einen Namen gemacht. Ihren ersten Auftritt als DJ hatte die 25-Jährige, die in Niederschopfheim aufgewachsen ist und heute in Offenburg lebt, Ende 2023. Heute kann sie auf zahlreiche Gigs in Städten wie Freiburg, Istanbul oder Delhi zurückblicken. Im Interview verrät sie, wie sie von der Festivalbesucherin zum DJ wurde und was sie antreibt.