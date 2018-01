Offenburg "Wir liegen gut im Zeitplan"

Zwar sollten die Ortsnetzplanungen eigentlich bereits im Herbst 2017 fertig gestellt sein, wie Lassahn einräumt. Mit dem in Kürze zu erwartenden vollständigen Abschluss liege man aber gut im Zeitplan.

Kommerzielle Anbieter werden nicht als Konkurrenz gesehen: Auch Anbieter wie die Telekom treiben den Ausbau ihrer Netze derzeit vielerorts voran. Warum also sollten Kommunen hohe Summen investieren, um kleinere Ortsteile, die dabei eventuell nicht berücksichtigt werden, auf eigene Kosten zu erschließen? "Wir bewerten in jedem Fall zusammen mit den Gemeinden den Nutzen solch eines eigenwirtschaftlichen Ausbaus", antwortet Lassahn. Grundsätzlich begrüße die Breitband Ortenau den Eigenausbau der privaten Telekommunikationsunternehmen ohne den Einsatz von öffentlichen Mitteln. Man sehe diesen nicht als Konkurrenz, "sondern als Unterstützung unseres Anliegens", sagt Lassahn. Der Einsatz öffentlicher Mittel könne so auf die dann immer noch unterversorgten Gebiete beschränkt werden. "Unserer Einschätzung nach wird es aber trotz der aktuellen Initiativen privater Telekommunikationsanbieter im Ortenaukreis viele Gemeinden geben, die mit kommunalen Mitteln den Breitbandausbau gestalten werden."

Bedarf fürs Backbonenetz wird noch geklärt: "Die Breitband Ortenau wird dort, wo es schon Glasfaser-Netzstrukturen gibt, nicht vorrangig neue bauen", sagt Lassahn. Zunächst werde geprüft, ob schon bestehende Netzanteile mit genutzt werden könnten. So könnten etwa das Mieten oder Anpachten von schon verlegten Glasfaserleitungen "den gesamten Netzausbau beschleunigen und kostengünstiger machen – länger andauernde Tiefbauaktivitäten können so oft vermieden werden". Davon hänge letztlich auch ab, inwieweit Backbone-Infrastrukturen neu gebaut werden müssten, so Lassahn. Eines ist für ihn jedenfalls sicher: "Die Breitband Ortenau wird besonders in den unterversorgten Gebieten die Internetversorgung deutlich verbessern."

Der Ortenaukreis hat die Breitband-Gesellschaft am 8. Mai 2017 zusammen mit 45 Ortenauer Kommunen als Gesellschafter gegründet. In der ersten Gesellschafterversammlung wurde der aus acht Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat gewählt: Landrat Frank Scherer ist dessen Vorsitzender, Acherns Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) sein Stellvertreter. Als Vertreter des Kreistags gehören ihm zudem Günter Gorecky (SPD) und Kreisrat Valentin Doll (FWV) an. Nordrachs Bürgermeister Carsten Erhardt vertritt die Kommunen mit weniger als 3500 Einwohnern, sein Amtskollege aus Kappelrodeck, Stefan Hattenbach, die zwischen 3500 und 8000 Einwohnern und Willstätts Rathauschef die Kommunen mit Kommunen mehr als 8000 Einwohnern. Für die Großen Kreisstädte sitzt der Kehler OB Toni Vetrano im Aufsichtsrat.