Offenburg Weschle schnürt den Doppelpack

"Wenn uns nicht so schnell das zweite Tor gelingt, hätte die Schlussphase noch sehr eng werden können", vermutete Müller. Stattdessen boten sich Lahr aufgrund der offeneren Spielweise des Kontrahenten große Räume zum Kontern. Ümit Sen und Harim Makaya ließen auf diese Weise jeweils freistehend sichere Gelegenheiten zur Vorentscheidung liegen. Auf der anderen Seite war es mit dem praktisch letzten Angriff erneut Winterhalder, der per Kopf nach einer Ecke zum 2:2 (89.) traf, da die Lahrer Zuordnung nicht stimmte.

Die eingangs erwähnten positiven Erkenntnisse überwogen beim SC dennoch. "Klar ist das späte 2:2 ärgerlich, aber wir haben bei einem sehr starken Gegner gepunktet, eine gute Leistung gezeigt. Außerdem haben wir angesichts unserer Personalsituation gesehen, dass wir junge, gute Nachwuchskräfte in der Hinterhand haben, auf die wir auch künftig weiter bauen wollen", fasste Petro Müller zusammen. Rielasingen: Patyk – Dietrich, Kling, Greuter, Almeida, Winterhalder, Leschinski (76. Rasmus), Berger, Matt, Stark, Wellhäuser (81. Heller). Lahr: Fietzeck – Witt, Obosso, Burgert – Fries, Wirth (30. Conteh), Kerellaj, Makaya (89. Häußermann) – Sen, Weschle, Holm. Tore: 0:1 Weschle (21.), 1:1 Winterhalder (68.), 1:2 Weschle (70.), 2:2 Winterhalder (89.). Schiedsrichter: Jonas Hirt (Schönwald). Zuschauer: 150.

(fis). FC Neustadt – Kehler FV 0:1 (0:0). Benjamin Göhringer war für Kehl der Matchwinner. Beim stark abstiegsbedrohten FC Neustadt nahm der gebürtige Lahrer in der 83. Minute Maß und setzte den Ball per Distanzschuss zum 1:0 in die Maschen.

Für Kehl war es der vierte Sieg in Folge – und der war hochverdient, da die Grenzstädter über die gesamten 90 Minuten hochkonzentriert zu Werke gingen. Neustadt, das sich wie schon bei der 0:8-Klatsche zuletzt in Lahr wie ein Absteiger präsentierte, hatte ganze zwei Chancen aus dem Spiel heraus.

Kehl schnürte die Hausherren ein und erspielte sich Chance auf Chance. Was fehlte, war das Salz in der Suppe ­–­ sprich Tore. So wurden mit einer schmeichelhaften Nullnummer für die Hausherren die Seiten gewechselt. Dabei blieb Neustadt auch nach der Pause blass. Die Braun-Elf belagerte regelrecht das Tor der Schwarzwälder, aber ein Treffer wollte nicht fallen.

Bis zur 83. Minute, als Mittelfeldstratege Kevin Sax vor dem Strafraum der Gastgeber regelwidrig zu Fall kam. Göhringer, der bereits in Stadelhofen per Freistoß getroffen hatte, lief an und traf noch einen Gegenspieler, der das Leder dann unhaltbar für Neustadts Keeper Rick Kiefer abfälschte. FC Neustadt: Kiefer – Gutscher (86. Feger), Werrakody, Heizmann (56. Schubnell), Mundinger, Tritschler (65. Falkowski), Katawa, Bruhn, Eckert (60. Papa), Samma, Waldvogel Kehler FV: Künstle – Göhringer, Sax, Assenmacher (77. Zdraveski), Laifer,Bounatouf, Hartfiel, Raabe (46. Zimmerer), Paqarizi (87. Stefan), Aras, Weingart Tore: 0:1 Göhringer (83.); SR: Dario Litterst (Radolfzell); Zuschauer: 150.