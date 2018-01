Offenburg Wenn sich alles in alles wandeln kann

Student Anselmus ist guter Dinge: Es ist Christi Himmelfahrt, ganz Dresden ist in Feierlaune, er ist auf dem Weg zu einem Ausflugsort und hat etwas Geld in der Tasche. Doch dann läuft er beim Überqueren des Markts direkt in den Korb eines Äpfelweibs hinein. Und obwohl Anselmus ihr kopflos direkt sein gesamtes Geld überreicht, verflucht die Alte ihn. Aus der Traum von einem fröhlichen Gelage. Resigniert setzt er sich unter einen Holunderbusch, um sich ein wenig in Selbstmitleid zu ergehen. Da dringt plötzlich ein Gelispel und Geflüster an sein Ohr – er blickt in die blauen Augen einer grünen Schlange – und schon ist es um ihn geschehen. Er hat sich verliebt. In Serpentina, die Tochter des Archivarius.

Das Wirklichkeitsmärchen gilt als erfolgreichstes Werk Hoffmanns. Er siedelte die Geschichte im realen Dresden des 19. Jahrhunderts an – mit dem Ziel, dass das Ganze "feenhaft und wunderbar, aber keck ins gewöhnliche alltägliche Leben tretend und seine Gestalten ergreifend" werden solle. Die mit dem Körber-Preis für Junge Regie 2016 ausgezeichnete Nachwuchsregisseurin Anna-Elisabeth Frick wird die romantische Novelle in ihrer eigenen Interpretation zwischen Schauspiel, Tanz, Musiktheater und Performance auf die Bühne bringen.

Beginn ist um 20 Uhr. Eine Einführung gibt es um 19.15 Uhr. Weitere Aufführungen sind am 6. und 8. Februar um 20 Uhr sowie am 25. Februar um 18 Uhr.