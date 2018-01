Offenburg Weltstar gibt Einblicke in sein Künstlerleben

Freiburg (red/rha). Im Freiburger Friedrichsbau wird die erfolgreiche Special-Event-Reihe "Exhibiton on Screen – Kunst im Kino" mit David Hockney in der Royal Academy of Arts fortgesetzt. Zu sehen ist die Dokumentation der beiden gefeierten Ausstellungen "Ein größeres Bild" aus dem Jahr 2012 sowie "82 Portraits und ein Stillleben", die 2016 zu sehen war. Der Film läuft heute, Dienstag, um 18.30 Uhr sowie am Sonntag, 28. Januar, um 14 Uhr jeweils im Kino Friedrichsbau in Freiburg.