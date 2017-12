Offenburg "Weihnachtszirkus ist grausam"

Offenburg (red/vk) - "Für Besucher bedeutet Zirkus Unterhaltung und Spaß – während Wildtiere dafür leiden", kritisiert der Landestierschutzverband Baden-Württemberg. Bereits seit Jahren fordere der Verein die Abschaffung von Wildtierattraktionen im Zirkus, schreibt dessen Vorsitzender Stefan Hitzler in einer Pressemitteilung. Der Tierschutzverein Lahr und Umgebung schließt sich der darin geäußerten Kritik in vollem Umfang an, wie er mitteilt.