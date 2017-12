"Auf ›Killer Brilliance‹ konfrontieren sich White Wine erbarmungslos mit der Realität. Das Resultat ist ziemlich genialer Düsterkammerpop", schreibt das Magazin "Spex" über das Album der Band um Joe Haege. Nun kommt sie morgen, Freitag, ab 22 Uhr zum "Swamp"-Weihnachtskonzert ins Freiburger "White Rabbit". Haege sang bei 31 Knots und Tu Fawning, war Mitglied von Menomena und The Dodos und tobte sich bei seinem Soloprojekt Vin Blanc mit allerhand Synthie- und Midisounds aus. Auf Tour traf er auf den Soundtechniker und Musiker Fritz Brückner, Christian Kuhr von Zentralheizung of Death wurde zum Dritten im Bunde. White Wine sind nun in Leipzig zu Hause, ihr Album das Ergebnis aus 18 Monaten Tour – sowie der Notwendigkeit, den dunklen Ecken der Seelen und Leben Platz zu schaffen. Es wird zum Gedankenspiel aus PJ Harvey, Suicide, Liars, David Bowie und Noise. Anschließend gibt es Musik vom Plattenteller. Foto: Promo