Offenburg Wassermusiken und venezianische Gondellieder

Das Salonorchester spielt von seiner schwimmenden Bühne aus live auf klassischen Instrumenten ganz ohne Verstärker Wassermusiken und Gondellieder von Barock bis zur Moderne.

Das Publikum bringt flauschige Decken mit, lagert im Gras und auf den Steinen am nahen Ufer und lauscht der leichten klassischen Muse und Unterhaltungsmusik der Vollblutmusiker – gern auch beim Picknick mit der ganzen Familie. Das Berghotel Mummelsee bietet die ganze Palette seiner Kulinarik für Picknickmuffel.

Das Konzert gliedert sich in drei Teile mit zwei Pausen, in denen das Publikum das mitgebrachte Picknick genießen kann. Mit "Funiculi-Funicula" wird in italienischer Feststimmung das Konzert eingeläutet. Es folgen venezianische Gondellieder von Mendelssohn, Leoncavallo und Amadei, der See mutiert zur adriatischen Lagune. In der Pause inspizieren die Musiker die Picknickkörbe, fressen sich durch und stärken sich für die nächste Runde. In der zweiten Konzerthälfte lassen sich die Saloniker zu Klängen der Wassermusik nur so treiben. Das einzigartige Werk barocker Unterhaltungsmusik von Händel bekommt im Saloniker-Sound wieder seine ursprüngliche Bedeutung der meisterlichen Entspannung. Der dritte Teil gehört den intimen Klängen der sinfonischen Konzert-Ouvertüre "Die Hebriden" von Felix Mendelssohn-Bartoldy und "Eine Nacht in Venedig", des Wiener Walzerkönigs Johann Strauß.