Offenburg Vorsicht in der weißen Pracht

Vor allem Menschen auf Schneeschuhen oder Langlaufskiern richten, meist ohne es zu merken, erheblichen Schaden an, wenn sie abseits der Wege querfeldein laufen und so in Wildruhezonen eindringen. Durch Stress oder gar Flucht verbrauchen die Tiere Kraftreserven, die sie zum Überleben brauchen. Das Nationalparkteam bittet daher alle Besucher in den kommenden Monaten unbedingt auf markierten Wegen, Loipen und Schneeschuhtrails zu bleiben, selbst wenn schon Spuren vom Weg abführen sollten. Hunde sind wie immer unbedingt an der Leine zu führen, heißt es.

Neben den Erlebnispfaden, wie dem Lothar-, Luchs- und Wildnispfad sowie der Allerheiligen-Rundweg, die aus Sicherheitsgründen wie jedes Jahr gesperrt sind, werden in diesem Winter zusätzliche Ruhezonen für die Wildtiere eingerichtet. Im Wegekonzept ist festgelegt, welche Wege über die Wintermonate gesperrt sind, um vor allem für Rotwild und Auerhuhn wichtige und verlässliche Rückzugsgebiete zu schaffen. "Das Schild ›Wildtierschutzgebiet‹ zeigt, dass es sich um einen solchen Weg handelt", erklärt Urs Reif. Diese Wege bleiben auch gesperrt, falls die Temperaturen während des Winters nochmal steigen sollten. "Denn wenn die Tiere einmal in den Ruhemodus geschaltet haben, ändert sich das auch bei vorübergehenden Wetterschwankungen nicht – und jede Störung ist für sie ein großes Risiko." Aus diesem Grund bittet das Nationalparkteam auch alle Wintergäste darum, sich möglichst ruhig zu verhalten und den Wald mit Einbruch der Dunkelheit zu verlassen.

Tagsüber gibt es dafür viele Angebote, um die Winterfreuden im Nationalpark zu genießen, wie zum Beispiel auf den ausgeschilderten Schneeschuhtrails.