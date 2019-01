Offenburg "Vor uns liegt eine spannende Zeit"

Wolfach. Nach mehr als 40 Jahren tut der Abschied weh – das war am Montagabend deutlich zu spüren. Viele, vor allem ältere, Gemeindeglieder waren gekommen und sagten Adieu zu dem Gebäude, das sie so lange begleitete. 1973 wurde der Bau eingeweiht, so Pfarrer Stefan Voß. Und seitdem hat er mehr als eine Generation aufwachsen sehen: Von der Taufe über Konfirmation und Hochzeit – unzählige Feste seien im Gemeindesaal gefeiert worden. Dazu gehörten auch Abschiede von geliebten Menschen. Und nun, kurz bevor die Bauarbeiter anrücken, nahmen die Gemeindeglieder von dem Gebäude Abschied.

Die Andacht stellte Voß unter einen Bibelabschnitt, der sowohl die schönen, als auch traurigen Seiten des Lebens beleuchte: "Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde." Mit dem Abschied kämen auch die Erinnerungen: An viele glückliche Stunden, an Weggefährten und auch an Konflikte, die ausgetragen wurden. "Viele haben hier Dinge erlebt, die sie geprägt haben – und die Menschen haben auch das Gebäude geprägt", so Voß. Für jede Gruppe entzündete er eine Kerze: Für die Krabbelgruppen, die Kindergottesdienste, Konfirmanden, Bibelkreise, Seniorengruppen und viele mehr, die das Gemeindehaus mit Leben füllten. Und er richtete den Blick auf die Zukunft: "Die Zeit, die vor uns liegt, wird eine spannende." Im Anschluss hatten die Gemeindeglieder bei einem "Baustellen-Vesper" die Gelegenheit, noch einmal durch die alten Räume zu gehen und Erinnerungen auszutauschen.

Viele Erinnerungen an das Gebäude hatte auch die 92-jährige Walburga Brod. Sei es das gemeinsame Basteln zur Weihnachtszeit oder der Qi-Gong-Kurs in den 80er- und 90er-Jahren. Für den Neubau wünsche sie sich Platz für junge Gruppen und dass Bestehendes einen neuen Platz finde. Das wünschte sich auch Pfarramtssekretärin Irmela Fritsch – auch, wenn sie eine Gegnerin des Abrisses sei. "Als der Gedanke kam, war das für mich unglaublich", sagte sie. Kirche brauche Visionen – dazu habe ein großes Haus gepasst. Dass die Landeskirche ob der Größe keine Zuschüsse geben wollte, halte sie für zu kurz gedacht. In Erinnerung bleiben ihr vor allem die Kindergottesdienste, die sie zehn Jahre lang ehrenamtlich leitete. Aber auch kirchliche Feste, Krippenspiele, Weltgebetstage und Osterfrühstücke.