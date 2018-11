Offenburg Verdiente Bürger geehrt

Gutach. Rolf Schondelmaier blickt auf 28 Jahre Engagement in der Kommunalpolitik zurück. 19 Jahre davon war er im Gemeinderat von Pfullendorf, zeitweise auch als stellvertretender Bürgermeister. 2009 wurde er in den Gutacher Gemeinderat gewählt, in dem er neun Jahre Fraktionsvorsitzender der CDU war. Eckert bezeichnete ihn als "Motor des Projekts klimaneutrale Kommune und des Zertifikats ›European energy Award‹". Viele Höhepunkte aus Schondelmaiers kommunalpolitischem Engagement zählte Eckert auf, beispielsweise die Mitgliedschaft in der Bürgerstiftung, die sich in vielen Bereiche für das Wohl des Gemeinwesens in Gutach einsetzt. "Suchet der Stadt Bestes", dieser Bibelvers sei immer Leitspruch Schondelmaiers gewesen. "Sie können mit Stolz zurückblicken", sprach der Bürgermeister den Geehrten direkt an, er sei dem entgegengebrachtem Vertrauen immer gerecht geworden. 1999 sei Schondelmaier bereits die Ehrenmedaille in Gold verliehen worden.

Am Dienstagabend überreichte ihm Bürgermeister Eckert die Ehrenurkunde und -nadel sowie eine Stele des Gemeindetags Baden-Württemberg und die Bürgerehrenurkunde für ehrenamtliches Engagement der Gemeinde Gutach.

Ehrennadel zweimal vergeben