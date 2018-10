Offenburg Unternehmen schrauben ihre Erwartungen langsam zurück

Mit 60 Prozent bezeichnet die Mehrheit der Unternehmen die eigene Geschäftslage weiterhin als gut. Der Anteil der unzufriedenen Unternehmen bleibt mit vier Prozent weiter gering.

Im Gegensatz zur positiven Ist-Situation sei aktuell der Blick in die Zukunft, erläuterten IHK-Präsident Steffen Auer und Hauptgeschäftsführer An­dreas Kempff in Freiburg bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse. Dort zeige sich nämlich eine Abwärtsbewegung. "Nachdem der Index zu Jahresbeginn mit 27 Punkten ein Zwischenhoch erreicht hatte, fällt die Einschätzung der nächsten zwölf Monate nun bereits zum zweiten Mal in Folge ab auf nun nur noch 18 Punkte." Weniger als ein Drittel der befragten Unternehmen rechne damit, dass die Konjunktur im kommenden Jahr an Schwung gewinnen könne. "Dies ist angesichts der Vielzahl an konjunkturellen Störfeuern, die derzeit die Schlagzeilen dominieren, wenig verwunderlich", teilen Auer und Kempff mit. Ein Faktor sei etwa der Brexit, bei dem noch nicht klar sei, "ob und in welcher Form der freie Waren- und Personenverkehr mit dem Vereinigten Königreich aufrecht-erhalten werden kann". Immerhin sei das der sechstgrößter Absatzmarkt für Produkte aus Baden-Württemberg. Das gelte auch für die Schweiz – einem noch wichtigeren Handelspartner gerade für den Oberrhein. Da stehe eine Einigung beim Rahmenabkommen mit der Europäischen Union noch aus. "Die Form, in der die Handelsbeziehung zu unserem südlichen Nachbarn in den kommenden Jahren geregelt wird, dürfte auch für zahlreiche Branchen am Oberrhein ein nicht unwichtiges Thema sein", heißt es in der Analyse der Umfrage. Da sich das weltweite handelspolitische Klima verschlechtere, drohe zudem eine Ära des Protektionismus, was für eine exportstarke Region wie den Oberrhein ein wenig erfreulicher Ausblick sei.

Neben der wirtschaftlichen Situation zeichne sich seit Langem ab, "dass der Fachkräftemangel als Risikofaktor alle anderen Sorgen der Unternehmen in den Schatten stellt". 68 Prozent der Unternehmen – und damit zwei Prozent mehr als im Frühjahr – geben nun an, darin eine massive Herausforderung zu sehen. Auer: "Trauriger Spitzenreiter unter den Branchen sind dabei wie in den vergangenen Jahren die Bauwirtschaft und das Hotel- und Gastgewerbe." Im Januar 2013 habe der entsprechende Anteil gerade mal bei 31 Prozent gelegen.