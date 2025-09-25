Offenburg und Kehl betroffen: Die Straftaten an Ortenaus Bahnhöfen nehmen zu

Die Bundespolizei erfasst in ihrer Eingangsstatistik die Lage an Bahnhöfen. Der Ortenaukreis fällt mit deutlich mehr Delikten als andere Landkreise auf.
Bahnhöfe sind Knotenpunkte des öffentlichen Lebens – viele Menschen kommen zusammen, um von A nach B zu gelangen. Dadurch werden sie vermehrt Schauplätze von Gewalt. Dies ging aus einer Anfrage an die Bundesregierung hervor, die mit aktuellen Daten belegt: Die Anzahl unterschiedlicher Straftaten – etwa Sexualdelikte oder Messerangriffe – haben zugenommen (siehe Info). Wie ist die Situation an den Bahnhöfen im Ortenaukreis? Auch im Vergleich zu nahe liegenden Landkreisen? Unsere Redaktion hat bei der Bundespolizeidirektion Stuttgart nachgefragt.