Offenburg TuS Schutterwald dominiert das Derby

TuS Schutterwald – HGW Hofweier 30:24 (17:8). Das gute Gefühl der Vortage bestätigte sich am Freitagabend – genau dann, als es darauf ankam. Die Gastgeber legten vor rund 800 Zuschauern in der Mörburghalle los wie die Feuerwehr, deckten intensiv, während Torhüter Raphael Herrmann nach einigen kleinen Anfangsproblemen immer stärker wurde. "Er hat sich in einen regelrechten Rausch hinein gesteigert", befand Baumann. Genauso erging es Tim Heuberger, unter der Woche noch mit starken Schulterproblemen eines der Sorgenkinder des Trainerteams. Im Spiel war Heuberger nichts mehr anzumerken von der Verletzung, er war nie zu halten und schenkte dem HGW sieben Treffer ein.

Gerade einmal acht Gegentreffer ließen die Gastgeber in den ersten 30 Minuten zu, so mancher Gästefan rieb sich vermutlich höchst verwirrt die Augen. Was war nur mit den so hoch gelobten Grün-Weißen los?

Es sollte auch nach der Pause nicht besser werden, weil die Gäste keinen Zugriff fanden auf das Spiel. Schutterwald bestimmte das Tempo, den Ball und den Kontrahenten in jeglicher Beziehung. Der Gästefrust musste raus, brach sich ein Ventil in Bahnen, die nicht sein müssen. Timo Spraul flog nach einer Unbeherrschtheit vom Feld (42.), seine Aktion wurde in Form eines Berichts "gewürdigt", die Saison ist somit vorzeitig für ihn beendet.