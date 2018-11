Offenburg Tauben füttern ist fast überall verboten

Wer Tauben füttert, will ihnen eigentlich etwas Gutes tun – vor allem in der kalten Jahreszeit. Was viele jedoch nicht bedenken: "Nicht artgerechtes, einseitiges Futter macht die Tauben anfälliger für Krankheiten und Parasiten", sagt Sarah Koschnicke. Stünde in den Städten viel Nahrung zur Verfügung, so brüteten Tauben bis zu dreimal häufiger als in freier Wildbahn, so die Umweltreferentin der Stadt Kehl.

Die große Taubenpopulation führe dann zu einem weiteren Problem: "Eine Taube produziert zehn bis zwölf Kilogramm Kot im Jahr", erläutert Koschnicke. Die darin enthaltene Harnsäure zerfrisst Steine und beschädigt dadurch Gebäude. Der Taubenkot enthalte außerdem eine Mischung potentiell krankheitserregender Pilze und Bakterien, ergänzt Thomas Wolf vom Gesundheitsamt Ortenaukreis. "Darunter befinden sich Salmonellen und auch der Auslöser der Tuberkulose", erklärt der Experte.

Besonders problematisch sei getrockneter Taubenkot, der als Staub eingeatmet Lungenerkrankungen auslösen könne. "Zudem sind Tauben Träger von Parasiten", sagt Wolf und zählt Taubenwanzen, -zecken und die rote Vogelmilbe auf. Diese könnten bei empfindlichen Menschen durch Bisse schwere allergische Reaktionen hervorrufen.