Offenburg Sulz will gegen SVO alle Punkte

SONNTAG, 14.30 UHR

FV Unterharmersbach – SV Haslach. Am Sonntag ist der FVU Gastgeber gegen die Elf aus Haslach, die sich zuletzt gut erholt zeigte und wieder siegreich war. Doch das war auch die Eichhorn-Elf. So gesehen wartet auf die Besucher sicher ein spannender Zweikampf.

VfR Elgersweier – SV Oberschopfheim. Im Nachbarschafts- oder Neulingsduell muss der SV Oberschopfheim höher eingestuft werden. Doch der VfR verkaufte sich zuletzt, wenn auch ohne Erfolg, beim Spitzenreiter recht ordentlich. Gelingt das auch daheim?

FV Sulz – SV Oberwolfach. Noch ist Oberwolfach unbesiegt. Dass sich das ändert, dafür wollen am Sonntag die Gelb-Schwarzen aus Sulz sorgen. Gut möglich. Doch die Kehl-Truppe wird sich keinesfalls verstecken, hofft wieder auf die Treffsicherheit der Ausnahmeangreifer Frederic Burger (14 Tore) und Jonas Wolf (13).

SV Oberharmersbach – SV Oberkirch. Zwei Absteiger, die sich in der Bezirksliga mehr erhofft hatten, stehen sich in Oberharmersbach gegenüber. Beide tauchten am Feiertag in der Verliererliste auf. Wer kann als erster den Schalter wieder umlegen?

FSV Seelbach – SV Niederschopfheim. Eine schwere Hausaufgabe wartete am Sonntag auf den FSV Seelbach. Sollte das gegnerische Team so stark wie zuletzt aufspielen, dann könnte der SVN den Schuttertälern auf die Pelle rücken.

FV Ettenheim – Zeller FV. Der FV Ettenheim reichte nach dem Auswärtssieg in Rammersweier die Rote Laterne an die Reserve des SC Durbachtal weiter. Und der damit vollzogene kleine Sprung nach vorne soll nicht der letzte gewesen sein.

VfR Willstätt– FV Rammersweier. Beide Mannschaften haben auch schon bessere Zeiten erlebt, besonders der FV Rammersweier. Der VfR aus Willstätt kann aktuell noch bessere Luft atmen und die soll mit einem Heimsieg noch reiner werden.