Offenburg Stadt sagt verkaufsoffenen Sonntag ab

Eine mehrfach angestrebte Ausnahmeregelung sei bislang am Widerstand von Gewerkschaften und Kirchen gescheitert, so der Verein City-Partner. "Wir bedauern diese Entscheidung außerordentlich, da hiermit unseren Offenburger Gewerbetreibenden eine sehr gute und sichere Möglichkeit zur Stärkung ihrer wirtschaftlichen Situation genommen wird", so die Werbegemeinschaft.

Gleichzeitig würden große Online-Versandhäuser weiter gestärkt. Sollte es doch noch ein Umdenken bei Gewerkschaften und Kirche geben und ein anlassunabhängiger verkaufsoffener Sonntag akzeptiert werden, werde man "selbstverständlich sehr kurzfristig darauf reagieren".