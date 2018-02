Eine wütende und politisierte Version des Southern Rock – so wird der Stil der Indie-Band Lee Bains III & The Glory Fires aus Birmingham, Alabama, beschrieben. Im Freiburger "Räng Teng Teng" spielen sie morgen, Samstag, ihr Album "Youth Detension". Jeder Song wurde live mit allen vier Bandmitgliedern in einem Raum und ohne Kopfhörer aufgenommen. Mit ihrem Mix hielt Lynn Bridges die Live-Energie und Lockerheit der Band fest. Die Musik von The Glory Fires ist stark von Punk, aber auch von Soul, Power Pop, Country und Gospel beeinflusst. Beginn ist um 21 Uhr. Foto: Promo