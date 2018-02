Offenburg "Sing Sistah Sing!"

Freiburg (red/rha). Die Mezzosopranistin Andrea Baker bringt ihren autobiografischen Konzertabend "Sing Sistah Sing!" am Dienstag, 20. Februar, um 20 Uhr im Musiktheater Die Schönen in Freiburg auf die Bühne. Albert Horne begleitet die Künstlerin am Klavier.