Offenburg SG Wolftal kassiert erneut eine Niederlage

KSC Önsbach III – SKC 86 Schapbach I 3,0:5,0 (3323: 3330). Denkbar knapp gewann der SKC I bei Önsbach III und festigte somit mit 10:0 Punkten die Tabellenführung in der Bezirksliga. Erst im zweiten Durchgang wendete 86 auf der Sechseranlage die Niederlage noch ab. Zu Beginn gaben Walter Armbruster (537) gegen Marius König (579) ab und auch Hermann Schrempp (535) gegen Mathias König (561) die Mannschaftspunkte nach 3:1 Satzpunkten ab. Einzig Sönke Wagner (531) gewann gegen Litsch (529). Mit 2:1 Punkten und 66 Holz Rückstand gegenüber KSC Önsbach begann der letzte Durchgang . Mario Dieterle (577) gewann gegen sWolfgang Schemel (551). Auch Urs Waidele (588) knüpfte an die guten Leistungen an und gewann gegen Helmut Kientz (538). Klaus Armbruster (562) gab zwar die Spielerpunkte äusserst knapp an Markus Schmiederer (565) ab, am Ende reichte es jedoch zum knappen Sieg.

KSC Önsbach IV – SKC 86 Schapbach II 6,0:2,0 (3239: 3022). Eine deutliche Niederlage kassierte die zweite Schapbacher Mannschaft in der Bezirksklasse A bei Önsbach IV und sie kommt somit einfach nicht aus dem Keller. Herbert Schrempp (485) und auch Ferdinand Schoch (519) mussten abgeben. Bernhard Schmieder (511) gewann trotz schlechteren Endergebnisses mit 2,5:1,5 Satzpunkten. Thorsten Armbruster (451) fand dagegen nicht ins Spiel und verlor, genauso wie Hans-Jürgen Weis (517). Nur Urs Waidele (539), der als Verstärkung aus der ersten Mannschaft antrat, sicherte den zweiten Mannschaftspunkt.

KSC Önsbach Damen – SG Wolftal Damen 5,5:2,5 (3031:3000). Die zweite Niederlage im zweiten Spiel kassierte die SG Wolftal in der Landesliga. So wie die erste Mannschaft knapp gewann, verloren die Damen knapp. Svenja Wagner (523) und Elfriede Gmeiner beendeten ihr Duell im Gleichstand. Für jede Mannschaft gab es 0,5 Mannschaftspunkte. Claudia Schmieder (476) fand nicht richtig ins Spiel und musste nach 3:1 Satzpunkten gegen Hofer (504) abgeben. Dafür gewann Martina Armbruster (479) dank des besseren Endergebnisses gegen Walter (467). Mit 1;5:1,5 Punkten und 16 Holz Rückstand für Wolftal begann der letzte Durchgang, der in den letzten 30 Wurf zugunsten von Önsbach entschieden wurde. Dabei gab Franziska Schmid (487) gegen Astrid Teufel (527) deutlich ab. Auch Claudia Armbruster (523) musste sich gegen Susanne Litsch (526) nach 2:2 Satzpunkten geschlagen geben. Einzig Susann Richter (512) gewann trotz bescheidenem Start gegen Elke Zerr. (484) noch punkten.