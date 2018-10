Offenburg Schwache erste Halbzeit nicht mehr zu kompensieren

Die Gastgeber verloren nach der unglücklichen Verletzung von Felix Vogt bei einer Abwehraktion etwas den Faden und konnten ihre Stärke nicht mehr so häufig ausspielen. Tor um Tor knabberten die Gäste vom Rückstand ab. Spätestens beim 21:20 in der 37. Minute durch Mike Lehmann war wieder alles möglich. Leider brachte sich die SG immer wenn sie wieder dran war, durch überhastete Abschlüsse oder Abspielfehler selbst um den Lohn der Aufholjagd. Die Gastgeber behielten die Nerven und konnten sich im Positionsangriff auf Spielmacher Gerrit Bartsch, Philipp Vogt und Marius Schneider verlassen. Neun Minuten vor dem Ende kam die SG Gutach/Wolfach ein letztes Mal auf zwei Tore heran (28:26), danach war aber die Luft raus und die Hausherren bauten ihren Vorsprung routiniert und souverän aus.

Am Ende war die Hypothek aus einer schwachen ersten Halbzeit einfach zu hoch, um einer zweifelsohne um den Titel mitspielenden Handball Union gefährlich werden zu können. Dennoch hat sich Gutach/Wolfach am Ende noch gut aus der Affäre gezogen und eine starke zweite Hälfte gespielt. In der kommenden Woche gegen Allensbach müssen aber unbedingt wieder Punkte her. HU Freiburg: Schneider 4, Böhringer 2, Matosic, Pesch, Bartsch 4, Kuhn 6, P. Vogt 10/1, Schmidberger 1, Winkler 1, F. Vogt, Krepper, Bühler 4, Hagelskamp. SG Gutach/Wolfach: Baumann, Heinkele; Ressel, Aberle "Schüssele" 3, Weber, Schillinger, Moser 1, Brohammer 6/3, Schmid 2, Mirco Lehmann 1, Glunk 2, Aberle "Staigerbauer" 6, Mike Lehmann 4, Haas 2.