Die Schweizer A-cappella-Formation Bliss kommt am Sonntag, 18. Februar, mit ihrem Programm "Mannschaft" ins Kurhaus Baden-Baden. Was treibt den Mann von heute an? Sind es noch immer Fußball, Bier und Sex? Ist ein echter Mann heute nur, wer Vollbart trägt, Zigarren raucht, pokert und ein Haus gebaut hat? Diesen Fragen gehen die Schweizer nach. Fest aber steht: Die Anforderungen an Männer ändern sich beinahe so schnell, wie Frauen ihre Meinung wechseln. Foto: Heyer