Offenburg Ried stellt sich vor

Ried/Lahr. "In vielen Orten der Welt ist es schön, aber daheim im Ried ist es am schönsten", bekannte Bürgermeister Alexander Schröder. Einen kleinen Blick in die gesellige Stube der Gemeinschaft und Lebendigkeit schenkten die zahlreichen Vereine aus dem Ried an ihrem Tag zur Landesgartenschau.

Paul Gnacke stellte die Vereine vor und führte durch das Programm. Schon früh morgens zählte er zu den ersten Besuchern. Sofort sind ihm die Bürgermeister Alexander Schröder und Jochen Fischer sowie Rebecca Wild, Bürgermeisterstellvertreterin aus Kappel-Grafenhausen aufgefallen. Das Dreigestirn schmückte die Bühne mit gelben und grünen Luftballons. Besucher fanden auf ihren Stühlen zudem eine Einladungskarte zur Riedwoche. Zur Vorstellung des Programms folgte Bürgermeisterkollege Wolfgang Brucker auf die Bühne.

"Selbstverständlich kommen wir an unserem Tag zur Landesgartenschau", sagten Hildegard und Kurt Kern aus Meißenheim. Die beiden zählen zu den ehrenamtlichen Helfern anlässlich der Landesgartenschau. Auch vielen anderen Menschen aus dem Ried war es ein Bedürfnis, die Fahnen der eigenen Gemeinde hochzuhalten.