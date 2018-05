Offenburg Revoluzzer stürmen LGS-Brücke

Lahr. Auf der Bühne im Kleingartenpark ging es am Nachmittag ins Detail, was Badener angeht. Helmut Dold, Kuhbacher Original und heute Wahl-Schuttertäler, eröffnete den Reigen der Mundartdichter mit dem "Muggeseggele-Blues". Danach bewies Otmar Schnurr, der laut Selbstbeschreibung als Achertäler nahe an der schwäbischen Grenze lebt, Toleranz gegenüber dem angeblichen Erbfeind. Dafür ließ er an der Verwandtschaft der eigenen Frau kein gutes Haar. Merke: Feindbilder "brücht de Badner halt scho". Ulrike Derndinger, Helmut Dold, Ludwig Hillenbrand und Wendelinus Wurth erzählten humorvoll-hintersinnig über badische Befindlichkeiten und die Eigenheiten der Menschen in der Rheinebene von Basel bis Mannheim. Die Besucher hatten ihren Spaß, zumal die Autoren einigermaßen verständlich sprachen.

Die Fahne trugen Mitglieder der Offenburger Heckergesellschaft durch den Park. Beim "Treffpunkt Ortenau" gab es sogar eine Kanone, die Krawall machte, solange auf den Bühnen gerade Umbaupause war. Die Schüsse waren über alle Parks zu hören. Ein Sturm der Revoluzzer über die Brücke zwischen Seepark und Bürgerpark ging glimpflich aus – die Brücke und die anderen Gäste haben alles wohlbehalten überstanden.

Am Stand der "Muettersprochgsellschaft" erklärten Brigitte Schweizer, das Ehepaar Monique und Ewald Kromer sowie Jürgen Hack, was ein Badener ist (siehe Infokasten). Einig war sich das Quartett, dass Badener meist gemütlich sind. Mit der Ergänzung, dass die Gemütlichkeit mitunter von der Frau im Haus abhänge. "Der Badener weiß das gute Leben zu schätzen", hieß es, – er wäre in der Regel ausgeglichen und zufrieden. Hervorzuheben ist, dass das Quartett bei den Fragen aus dem Publikum sehr weltoffen war – ein Paar, das sich selbst jenseits des "Weißwurscht-Äquators" (nördlich des Mains) verortete, wurde zum Beispiel höflich über die Gemütsart des Badeners aufgeklärt.