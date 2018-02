Freiburg (red(rha). In der Wodanhalle Freiburg präsentieren Ray Austin & Friends heute, Samstag, ihre neue CD "A Piece of Heaven". Am 17. Fe­bruar 2017 haben sie mit den ersten Aufnahmen im Amps Factory Studio begonnen und immer wieder bis November neue Songs und Änderungen aufgenommen. Nun ist das Album endlich da und wird genau ein Jahr später mit der Release-Show in der Wodanhalle präsentiert. Das Werk beinhaltet 17 Songs, davon sind vier von Austin, die anderen sind einige seiner Lieblingsstücke von Kollegen wie John Prine, Ralph McTell oder Gerry Rafferty. Mit der Release-Party feiert Ray Austin auch seinen 75. Geburtstag in der Wodanhalle. Mit dabei sind auch die Künstler, die auf dem neuen Werk zu hören sind. Beginn des Konzerts ist um 20.30 Uhr.