Offenburg Polizist verrät Interna von Hells Angels

Der 48-jährige Polizeibeamte hatte Berufung gegen die erstinstanzliche Entscheidung des Lahrer Amtsgerichts eingelegt, das ihn 2015 wegen Verletzungen des Privat- und Dienstgeheimnisses zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten verurteilt hatte. Doch das Landgericht Offenburg blieb nicht bei einer vom Angeklagten angestrebten Geldstrafe, sondern reduzierte die verhängte Strafe lediglich auf neun Monate.

Seit 1987 ist der Verurteilte bei der Bundespolizei, zuletzt war er beim gemeinsamen Zentrum der deutsch-französischen Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl tätig. Ihm wurde vom Amtsgericht zur Last gelegt, schon 2013 auf Anfrage mehrfach polizeiinterne Informationen an einen alten Freund weitergereicht zu haben. So überprüfte er für eine Internetnutzerin deren Chat-Freund und gab dessen Daten preis. Für seinen Freund ermittelte er außerdem mehrere Fahrzeughalter samt Zusatzangaben. Einer von ihnen stellte allerdings später Strafanzeige, weil er wegen einer Namensverwechslung plötzlich ungerechtfertigte Mahnbriefe eines Anwalts erhielt.

Am schwersten wiegt jedoch, dass der Beamte seinem Kumpel auf Nachfrage bestätigte, dass die Autowerkstatt, in der dieser arbeitete, observiert und die Telefone abgehört wurden. Die Polizei ermittelte seinerzeit verdeckt gegen zwei Mitglieder des Motorradclubs Hells Angels wegen Delikten wie Geldwäsche.