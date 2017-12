Offenburg Ohne Mais drohen Einbußen

Alternativen zum Mais

Und was wird nun im dritten Jahr statt Mais angepflanzt? Oder liegen die Flächen dann brach? Auch das komme vor, berichtet der Friesenheimer. Für den Boden sei es aber besser, wenn er bepflanzt und bearbeitet werde, weil so Biomasse in die Erde zurückkomme und Humus entstehe. Dass dies aus finanzieller Sicht auch für die Landwirte Vorteile hat, versteht sich wohl von selbst. "Alternativ können am besten Getreidesorten wie Weizen oder Gerste angebaut werden, aber auch Gemüse", sagt Silberer. Das Problem sei aber, dass viele Landwirte dafür den kompletten Betrieb umstellen müssten – was auch mit Kosten verbunden sei. Und außerdem: "Ein Hektar Mais bringt mehr finanziellen Überschuss als ein Hektar Weizen."

Keine Hilfe vom Staat

Vom Staat gebe es für die Verluste, die durch die Verordnung entstünden, keine finanzielle Unterstützung, betont der Friesenheimer Landwirt. Nur der Klageweg stehe betroffenen Bauern offen. "Ich persönlich beziehe diese Möglichkeit in meine Überlegungen mit ein", sagt Silberer.

Schädlingszahlen nicht aussagekräftig: Rund 83 000 Maispflanzen pro Hektar werden laut BLHV-Vizepräsident Karl Silberer gesät – im Vergleich dazu sei die Zahl der gefangenen Maiswurzelbohrer noch nicht bedrohlich. Die Fallen für die Schädlinge seien außerdem an Stellen platziert worden, an denen drei, vier oder noch mehr Jahre in Folge Mais angebaut worden sei. Entsprechend seien die Messwerte, die der Verordnung des Landratsamts zugrunde liegen, zu hoch und nicht für den gesamten Ortenaukreis aussagekräftig.

Verfahren nicht transparent: "Ich weiß selbst gar nicht, ob auf meinen Feldern die Zahl der Maiswurzelbohrer gestiegen ist – nicht einmal, ob bei mir Fallen aufgestellt wurden", sagt Silberer. Das wüssten die wenigsten Landwirte. Kritik übt er aber nicht am Landratsamt, sondern am Landesministerium. Dort sei die Entscheidung zu der Verfügung getroffen und im Landratsamt nur umgesetzt worden. "Mich stört, dass so etwas in einer Demokratie über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden wird", ärgert sich der Friesenheimer. Mit der Kreisverwaltung sei das Miteinander sehr gut – etwa auf dem Versuchsfeld, betont Silberer.