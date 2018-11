Offenburg Ohlsbach holt sich den Spitzenplatz

SV Diersburg – DJK Welschensteinach 6:1 (3:1). Die Seger-Truppe schickte Welschensteinach mit einem halben Dutzend geschlagen wieder nach Hause und bleibt weiterhin auf Schlagdistanz zum Führungstrio. Der SVD zu Beginn die überlegene Elf, legte in der ersten halben Stunde drei Treffer vor. Der Anschlusstreffer brachte die Hausherren zwar kurz aus dem Konzept, doch nach dem 4:1 übernahm Diersburg wieder die Regie. Tore: 1:0 Spitzmüller (14./FE), 2:0 J. Kälble (25.), 3:0 Ehret (35.), 3:1 Heizmann (45./FE), 4:1 Stürzel (70.), 5:1 Fischer (75.), 6:1 J. Kälble (85.) TuS Kinzigtal – FC Ohlsbach 3:6 (2:3). Mit einem zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 6:3-Auswärtserfolg gegen den TuS aus Halbmail übernahm der FC Ohlsbach wie erwartet die Tabellenführung. Nach dem 3:0 der Gäste kam der TuS unter Mithilfe des Unparteiischen zwar nochmals heran, doch auch im weiteren Verlauf zeigte sich der Spitzenreiter in Unterzahl klar überlegen und machte mit einem Zwischenspurt alles klar. Tore: 0:1 Springmann (20.), 0:2 und 0:3 Schneider (25. + 27.), 1:3 Rauber (32.), 2:3 Kern (34./FE), 2:4 Schneider (60.), 2:5 E. Wussler (68.), 2:6 Mangold (72.), 3:6 Schäfer (81.) Gelbrot für Kohler (34.) FCO SV Berghaupten – SV Reichenbach/G 3:0 (2:0). Die Zuschauer sahen in Berghaupten kein klassisches Derby. Der Grund dafür war, dass der gastgebende SVB eigentlich durchweg das Geschehen bestimmte und der Gast gestern einfach nicht in der Lage war, Paroli zu bieten. Der 2:0-Pausenstand für Berghaupten mehr als verdient. Auch in Abschnitt zwei keine Steigerung seitens der Gäste, die am Ende mit dem 3:0 gut bedient waren. Tore: 1:0 Jabbie (24.), 2:0 Hasan Uka (40.), 3:0 Kälble (62.). SG Dörlinbach/Schweighausen – FV Biberach 4:0 (2:0). Bis zum 3:0, durch Jürgen Singler nach gut einer Stunde Spielzeit, sahen die Zuschauer in Schweighausen eine ausgeglichene Begegnung. Die Gastmannschaft aus Biberach sicher, bis zu diesem Zeitpunkt keine drei Tore schlechter. Doch danach ließen die Gäste dann sichtlich die Köpfe hängen und die Gegenwehr erlahmte. Tore: 1:0 Müllerleile (27.), 2:0 H. Singler (31.), 3:0 J. Singler (68.), 4:0 Geiger (90.+1/FE) SC Hofstetten II – Ankara Gengenbach 0:3 (0:1). Der Favorit aus Gengenbach wurde seiner Rolle beim Gastspiel in Hofstetten vollauf gerecht und nahm erwartungsgemäß mit einem glatten 3:0 Sieg die Punkte mit auf die Heimreise. In Durchgang eins allerdings wehrten sich die Hausherren recht wacker, ließen nur einen Gegentreffer zu. Als Ankara dann aber gleich mit dem ersten Angriff nach Wiederbeginn auf 2:0 erhöhte, wars gelaufen. Tore: 0:1 Ilenge (24.), 0:2 Zein (46.), 0:3 Münch (52.) SSV Schwaibach – ASV Nordrach 3:2 (1:1). Mit dem vierten Saisonsieg nähert sich der SSV Schwaibach den einstelligen Tabellenbereich. Im Kellerderby der Liga geriet das gastgebende Team kurz vor Seitenwechsel zwar in Rückstand, doch der postwendend folgende Ausgleich war Auslöser für eine stärkere zweite Halbzeit. Jetzt wurde Schwaibach treffsicherer, zog auf 3:1 davon. Dem ASV gelang dann nur noch der Anschluss. Tore: 0:1 Baumann (44.), 1:1 Giessler (45.), 2:1 Schutera (68.), 3:1 Burych (85.), 3:2 Rauer (90.) Gelbrote Karte für Volk (44.) ASV. SV Ortenberg – FC Wolfach 1:1 (1:0). Nach neunzig Minuten wäre eigentlich ein Heimsieg für den SV Ortenberg möglich gewesen. Die recht ausgeglichene erste Hälfte schloß mit einem knappen Vorsprung der Hausherren ab. Nach dem Pausentee übernahm dann der SV die Kontrolle, musste aber nach einer Stunde den Ausgleich hinnehmen. In der Folge dann noch genügend Ortenberger Möglichkeiten zu einem Dreier. Tore: 1:0 Fabich (38.), 1:1 Architravo (60.)