Offenburg Offenes Ohr für Hilfesuchende haben

Das Engagement für andere ist für die Helfer auch eine Bereicherung, so Ehrhardt aus Erfahrung. "Menschen, die aktuell am Telefon sitzen sagen, es ist ein Lebensgewinn so eine Ausbildung zu bekommen." Weitere Infos im Internet unter www.ts-ortenau.de, p er Telefon 0781/2 27 58 oder per E-Mail an info@ts-ortenau.de. Die Telefonseelsorge ist erreichbar unter Telefon 0800/ 111 01 11 und 0800/111 02 22, die Beratung im Chat unter www.telefonseelsorge.de

Die Idee, für Menschen mit Suizidabsichten hilfreiche Kontakte am Telefon anzubieten, stammt aus New York und London. 1892 beziehungsweise 1953 boten Pfarrer ihre Telefonnummern in Zeitungsinseraten an, um Menschen in Not ein Gespräch anzubieten. 1956 wurde die Idee in Berlin aufgegriffen und die erste Lebensmüden-Beratung gegründet. 1995 begann die Telefonseelsorge mit der Chatberatung.