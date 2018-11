Offenburg Oberwolfach erledigt seine Hausaufgaben

FV Ettenheim – SV Oberwolfach 0:3 (0:2). Doch der FV Ettenheim machte es dem Favoriten nicht leicht. Sum gelang nach Unachtsamkeit des Ettenheimer Torhüters, die Führung, die Jonas Wolf kurz vor Seitenwechsel auf 2:0 ausbaute. Kurz nach Wiederbeginn vergab der FVE den Anschlusstreffer. Die cleveren Gäste konterten nur wenig später mit dem 3:0 und damit gaben sich beide zufrieden. Tore: 0:1 Sum (27.), 0:2 Wolf (43.), 0:3 Heizmann (56.). Gelbrote Karte für Feger (82.) Oberwolfach. FSV Seelbach – SV Oberschopfheim 5:1 (4:0). Nach der Kloos-Führung wirkte Seelbach wie elektrisiert. Pech für den Gast bei einem Lattentreffer durch Holm, der Anschlusstreffer blieb versagt. Es folgte eine FVS-Sternstunde, die Bologna-Elf erhöhte auf 4:0. So war Halbzeit zwei ein Trainingsspiel ohne Höhepunkte. Die Bruch-Elf am Ende unter Wert geschlagen. Tore: 1:0 Kloos (25.). 2:0 Weichert (30.), 3:0 Gür (32.), 4:0 Kloos (43.), 5:0 Roth (75.), 5:1 M. Wenzel (76.). FV Rammersweier – Zeller FV 1:2 (0:1). Auch im ersten Rückrundenspiel gegen Zell reichte es nicht zu einem Punkgewinn. Die Gäste erwiesen sich als gut verteidigende Mannschaft und hatten im Angriff eine höhere Effektivität. Sie nutzten ihre Möglichkeit aus und legten zweimal vor. Rammersweier bemüht, in die Spur zurückzukehren, doch wer Chancen vergibt, kann nicht gewinnen. Tore: 0:1 Dukanovic (23.), 0:2 Halter (78.), 1:2 Kimmig (90.). Gelbrote Karte für M. Cybard (48.) Rammersweier. SV Haslach – SV Niederschopfheim 3:2 (2:1). Am Ende war das 3:2 des SV Haslach im Heimspiel gegen den SV aus Niederschopfheim nicht unverdient, aber glücklich. Denn nachdem die Gäste einen 0:2-Rückstand in einen Gleichstand umwandeln konnten, lag sogar der Siegtreffer in der Luft. Schmidt und Hansmann brachten den SV mit zwei Treffern in eine gute Position. Dass die Gäste nie aufgaben, zeigten die beiden Treffer von Nabti deutlich. Und als die Fans des SVH um den Punkt bangen mussten, schlug Braig im richtigen Moment zu. Tore: 1:0 Schmidt (12.), 2:0 Hansmann (27.), 2:1 und 2:2 Nabti (36./FE + 53.), 3:2 Braig (80.). VfR Willstätt – SV Oberkirch 1:1 (0:0). Der gastgebende VfR hatte mehr vom Spiel, tat sich aber schwer, konnte sich mehrmals gut in Szene setzen, ohne aber so richtig zwingend zu werden. Kurz nach der Pause die Führung. Dagegen kämpfte sich Oberkirch mit dem Ausgleich durch Löbsack zurück und hatte sogar Vorteile. Tore: 1:0 Hoxha (48.), 1:1 Löbsack (65.). SV Oberharmersbach – SC Lahr 2 U23 3:1 (1:1). In einer ausgeglichenen Begegnung ging der Gast aus Lahr durch Menninger in Führung. Doch Marcel Lehmann bügelte das Missgeschick alsbald mit dem Ausgleich aus. Danach ein SVO, der immer mehr aufs Tempo drückte. Doch der Türöffner zum Heimsieg fand der SVO nach Seitenwechsel. Matthias Lehmann mit dem 2:1 und kurz darauf Manuel Jilg mit dem dritten Treffer der Hausherren machten den Deckel zu. Tore: 0:1 Menninger (7.), 1:1 Marcel Lehmann (15.), 2:1 Matthias Lehmann (54.), 3:1 Jilg (61.). Gelbrote Karte für M. Bologna (80.) Lahr. FV Sulz – SV Hausach 3:3 (0:1). Die Gäste standen sicher, nutzten die erste richtige Tormöglichkeit zur Führung. Sulz nach Wiederanspiel besser, drehte das Ergebnis. In dieser Drangperiode schlugen die Gäste eiskalt zurück, glichen aus. Und nur eine Minute später zog der SVH sogar auf 3:2 davon. Doch auf die Torjägerqualitäten des Ousman Bojang kann sich die Herdrich-Truppe verlassen. Tore: 0:1 P. Schmider (11.), 1:1 M. Pies (59.), 2:1 Ousman Bojang (59. + 65.), 2:2 und 2:3 B. Bruckner (79. + 80.), 3:3 Ousman Bojang (83.). VfR Elgersweier – SC Offenburg 1:3 (0:0). Halbzeit eins sah zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Im zweiten Spielabschnitt wurde der Gast besser, ergriff die Initiative, wurde druckvoller und nutzte diesen Vorteil auch aus. Zunächst traf Toni Bayer zum 1:0 und dann legte Aliu Cisse mit seinen Treffern zwölf und dreizehn doppelt nach. Tore: 0:1 T. Bayer (63.), 0:2 und 0:3 Aliu Cisse (75./FE + 86.), 1:3 Schewe (91.). Gelbrote Karte für N. Leist (75.) Elgersweier. FV Unterharmersbach – SC Durbachtal II 1:0 (1:0). Der FV Unterharmersbach hat sich daheim gegen Schlusslicht Durbachtal mit 1:0 sicher nicht mit Lorbeeren geschmückt. Doch am Ende reichte es für die drei Punkte, die das Team auf den dritten Tabellenrang hievten. Im ersten Abschnitt war der FVU das bessere Team, hatte ein Chanchenplus, nutzte dies aber nur durch Stefan Schwarz zum Führungstreffer. Nach dem Wechsel sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie ohne Höhepunkte. Tore: 1:0 St. Schwarz (25.).