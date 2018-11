Offenburg Oberwolfach bleibt weiter das Maß aller Dinge

SV Oberkirch – FSV Seelbach 4:0 (2:0). Der FSV zeigte sich auf Augenhöhe, doch die Tore erzielte der SV Oberkirch. So zum ersten Male beim frühen 1:0 per Strafstoß wie auch später beim 2:0 im ersten Abschnitt. Mit einem Doppelpack, Mitte des zweiten Durchgangs, innerhalb von vier Minuten, war der Gast weit unter Wert geschlagen. Tore: 1:0 Chr. Weber (8.), 2:0 Yunus Emre (42.), 3:0 R. Lienert (74.), 4:0 St. Dierle (77.) SC Offenburg – FV Unterharmersbach 3:0 (2:0). Die Defensive der Offenburger gab sich keine Blöße, stand sicher. Nach gutem Spielzug gelang Rodas Steeg die Führung, zehn Minuten später fiel nach einem Eckball von Tonio Baier, das 2:0. Danach spielte die Elf von Serkan Nezirov auf Ergebnishalten, der FVU verstärkt um den Anschluss bemüht. Allerdings mit wenig Erfolg. Tore: 1:0 und 2:0 Rodas Steeg (16. + 26.), 3:0 Eigentor (82.), FV Rammersweier – SV Haslach 0:0 (0:0). Am Ende stand in Rammersweier ein gerechtes Endergebnis. Insgesamt war es ein ruhiges Spiel. Die Gäste taten ebenfalls nicht viel für einen Erfolg. Und so waren im Spiel zwingende Möglichkeiten auch waren Mangelware. Die Gäste damit zufrieden, der FV Rammersweier sicher nicht. SV Oberwolfach – SV Oberharmersbach 7:2 (2:1). Lediglich beim 2:1-Anschlusstreffer durch Jochen Haubold, agierte die Kehl-Truppe etwas zu sorglos und für kurze Zeit lag der Ausgleich in der Luft. Doch punktmäßig zum zweiten Durchgang waren die Hausherren wieder voll. Marc Heizmann, der am Samstag eingesetzte Torjäger der SVO-Reserve, leitete mit seinem Doppelpack den Untergang der Gäste ein. In den zweiten 45 Minuten bot der Leader eine Klasse-Leistung. Tore: 1:0 Ph. Heitzmann (15.), 2:0 Sum (37.), 2:1 Haubold (41.), 3:1 und 4:1 M. Heizmann (47. + 63.), 5:1 Ph. Herrmann (70./FE), 6:1 J. Echle (74.), 6:2 J. Schwarz (80.), 7:2 M. Heizmann (81./FE). Zeller FV – VfR Willstätt 2:3 (0:1). Die Gäste in Durchgang eins besser, doch es dauerte lange, bis der VfR vorlegen konnte. Noch besser sah es schon nach 46 Minuten aus, als Giragos auf 2:0 erhöhte. Dann erst legte Zell einen Zahn: Lucas Halter glich mit seinen beiden Treffern aus. Im weiteren Verlauf hatten beide Mannschaften Möglichkeiten zum Siegtreffer. Doch das Glück war an diesem Tage nur dem VfR hold. Tore: 0:1 Schaffelke (40.), 0:2 Giragos (46), 1:2 und 2:2 Halter (60. + 78./FE), 2:3 Steurer (90.). SV Niederschopfheim – FV Ettenheim 3:1 (3:1). Die kleine Erfolgsserie des FV Ettenheim, der sich zuletzt dreimal siegreich präsentierte, fand ein Ende. Kurz vor der Halbzeit der Anschlusstreffer des FVE. Die Gäste nach Seitenwechsel besser im Rennen, aber nur weil Niederschopfheim nicht mehr so konsequent wie vor der Pause aufspielte. Doch bei den wenigen Gästemöglichkeiten geriet der Heimsieg nie in Gefahr. Tore: 1:0, 2:0 und 3:0 Muhamedagic (40, 11. + 40.), 3:1 Jörger (43.). SV Oberschopfheim – FV Sulz 0:2 (0:1). Jetzt hat es Oberschopfheim ein zweites Mal erwischt: gegen die Gelb-Schwarzen aus Sulz mussten die Schützlinge von Sebastian Bruch die zweite Pflichtspielniederlage hinnehmen. Der Gast begann gut, Weidenbach sorgte mit einem verwandelten Strafstoß für die Gästeführung, die auch zur Pause bestand hatte. Oberschopfheim nach dem Wechsel stärker, die Partie wurde ausgeglichener. Sulz verpasste dabei mehrmals eine Vorentscheidung, weil man aus den zahlreichen Kontern kein Kapital schlagen konnte. Tore: 0:1 und 0.2 Weidenbach (7./FE + 88./FE). SC Lahr 2 U23 – VfR Elgersweier 1:0 (0:0). Auf heimischem Kunstrasen an der Lahrer Dammenmühle, sorgte Mohamed Adda nach gut einer Stunde Spielzeit, mit dem einzigen Treffer dieser Begegnung, für einen verdienten Lahrer Heimerfolg. Doch die Partie hätte schon zur Pause entschieden sein können, doch dass das nicht so war, daran ist das gastgebende Zerr-Team selbst schuld. Zu viele gute Tormöglichkeiten wurden ausgelassen. Und Elgersweier, auch nach Lockerung der Abwehr, kaum torgefährlich. Tore: 1:0 Adda (66.). SV Hausach – SC Durbachtal II 3:0 (1:0). Das 3:0 im Kellerderby sieht gut aus und lässt sicher nicht auf zwei gleichstarke oder -schwache Mannschaften schließen. Die Gäste präsentierten sich engagiert und laufstark, es fehlte an der Durchschlagskraft. Der SVH war sehr aufmerksam, sehr willig, dem Team war anzumerken, dass man dem neuen Coach Jochen Beck, einen Dreier präsentieren wollte. Dürr sorgte mit dem 1:0 für Sicherheit. Der von Franke verwandelte Fouelfmeter zum 2:0 war die Entscheidung, danach schwanden beim Gast alle Hoffnungen. Tore: 1:0 Dürr (25.), 2:0 Franke (58./FE), 3:0 Mihic (71.).