Offenburg Nicht weiser, aber viel leiser

Baden-Baden (red/rha). Im "Aquostic"-Sound erspielen sich die britischen Rocker Status Quo in ihrem sechsten Band-Jahrzehnt eine Zukunft. Morgen, Mittwoch, stellen sie im Festspielhaus Baden-Baden ab 20 Uhr auf ihrer ersten Akustik-Tournee in Deutschland ihre größten Hits in neuen Arrangements vor.