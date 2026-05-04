Offenburg nach Freudenstadt: Auch die SWEG kommt mal zu spät – das sind die Gründe

Auf der Strecke zwischen Offenburg und Freudenstadt sollen zuletzt mehrfach Züge verspätet gewesen sein. Unsere Redaktion hat bei der SWEG nachgefragt.
Viele, die regelmäßig auf der Schiene unterwegs sind, kennen die bange Frage: Kommt mein Zug pünktlich, damit ich rechtzeitig zur Arbeit oder in die Schule komme? Verspätungen, kurzfristige Ausfälle und überfüllte Waggons gehören für Pendler vielerorts zum Alltag. Was für die einen nur ein paar verlorene Minuten bedeutet, bringt andere sofort in Zeitnot.